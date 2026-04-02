திருவண்ணாமலையில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்: 10 லட்சம் பேர் கிரிவலம்!

Tiruvannamalai Pournami Latest News : உலக பிரசித்தி பெற்ற திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், மிகவும் பழமையான மற்றும் பிரபலமான கோயில்களில் ஒன்றாகும். இந்த கோவிலானது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் தலகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும் ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இக்கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. இந்த கோவிலுக்கு தினம்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள்வருகை தருகின்றனர். இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, மேலும் இத்தலத்தில் உள்ள மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், அதுமட்டுமின்றி இந்த மலையை சிவபெருமான் என்றும் நம்பப்பட்டு வருகிறது. இதனால் இம்மலையை வலம் வருதலைக் கடைபிடிக்கின்றனர். இவ்வாறு மலையை வலம் வருதல் கிரிவலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில்
உலக பிரசித்தி பெற்ற இந்த திருவண்ணாமலை (Tiruvannamalai) மாநகரில் அமைந்துள்ள அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலின் பின்புறம் உள்ள 2668 அடி உயரம் கொண்ட மலையை சுற்றி 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமி தினத்தன்று வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி நாடுகளில் இருந்து பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் வருவது வழக்கமாகும். அதன்படி பங்குனி மாத பௌர்ணமி நேற்று கடைபிடிக்கப்பட்டது. இந்த தினத்தை முன்னிட்டு இன்று சுமார் 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பக்தர்கள் அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் பின்புறம் உள்ள 2668 அடி உயரம் கொண்ட மலையை சுற்றி 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் கிரிவலம் நடந்து சென்று வழிபட்டு சென்றனர்.
கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் மற்றும் பௌர்ணமி திதி
பங்குனி மாத பௌர்ணமி (Panguni Pournami) கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் நேற்று மாலை 03.00 மணிக்கு தொடங்கி இன்று வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 02.00 மணிக்கு நிறைவடைந்துள்ளது.
பங்குனி மாத பௌர்ணமி: லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம்
இந்நிலையில் இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும், பல நாடுகளில் இருந்தும் பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து அண்ணாமலையாரை வழிபட்டு வருகின்றனர்.
பக்தர்களின் நீண்ட காத்திருப்பு: 7 மணி நேரத்திற்கு மேலாக தரிசனம்
தமிழகம் மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பங்குனி மாத பௌர்ணமி முன்னிட்டு அருணாசலேஸ்வரரை தரிசிக்க வந்துள்ள பக்தர்கள் அதிகாலை முதல் ராஜகோபுரம் முன்பு நீண்ட வரிசையில் அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க சுமார் 7 மணி நேரத்திற்கு மேலாக காத்திருந்து பின்னர் அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமலையம்மனை தரிசனம் செய்து பின்னர் 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட கிரிவலம் நடந்து சென்று வழிபட்டு சென்றனர்.
கோயில் நடை திறப்பு மற்றும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள்
பங்குனி மாத பௌர்ணமி முன்னிட்டு அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் நேற்று று அதிகாலை 4.30 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு ஆகம விதிப்படி சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க அண்ணாமலையார் உடனாகிய உண்ணாமுலை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை செய்து பின்னர் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு சுமார் 7 மணி நேரத்துக்கு மேலாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து முதலில் அண்ணாமலையாரை வழிபட்டு பின்னர் உண்ணாமலை அம்மனை தரிசனம் செய்து திருமஞ்சனம் கோபுரம் வழியாக பக்தர்கள் வெளியே செல்கின்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்கள் 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட கிரிவலப் பாதையில் நடந்து சென்று அண்ணாமலையாரை வழிபட்டு பின்னர் சொந்த ஊருக்கு திரும்புகின்றனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் எந்த பூதத் தலத்தைச் சேர்ந்தது?
திருவண்ணாமலை கோயில் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும் பஞ்சபூதத் தலங்களில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கும் தலமாகும்.
கிரிவலப் பாதையின் மொத்த தூரம் எவ்வளவு?
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை மலையைச் சுற்றி அமைந்துள்ள கிரிவலப் பாதையின் மொத்த தூரம் 14 கிலோமீட்டர் ஆகும்.
பங்குனி பௌர்ணமியை முன்னிட்டு சுமார் எத்தனை பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்தனர்?
பங்குனி மாத பௌர்ணமியை முன்னிட்டு சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கிரிவலம் சென்று அண்ணாமலையாரை வழிபட்டனர்.
