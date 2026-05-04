தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: துறையூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thuraiyur election result : துறையூர் (SC) சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சி வாரியான முழு விவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 06:10 AM IST
Thuraiyur election result : திருச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள துறையூர் (தனி) (Thuraiyur SC), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 146-வது தொகுதியாகும். பச்சைமலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, விவசாயம் மற்றும் சிறு வணிகங்களை வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டது. இது பெரம்பலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும். பட்டியல் சாதியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இத்தொகுதி, கடந்த சில தேர்தல்களாகத் திராவிடக் கட்சிகளின் பலப்பரீட்சை களமாக இருந்து வருகிறது.

துறையூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

துறையூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

லெனின் பிரசாத் – இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் (திமுக கூட்டணி)

ஈ. சரோஜா – அதிமுக

கே. சிவகுமார் – தமிழக வெற்றிக் கழகம்

கௌசல்யா சுரேஷ் – நாம் தமிழர் கட்சி

துறையூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,28,430

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,11,870

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,16,540

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 20

துறையூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் துறையூர் தொகுதியில் 83.6% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இது 2021 தேர்தலை விட (79.8%) அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

துறையூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: எஸ். ஸ்டாலின்குமார் (திமுக) - 87,786 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: டி. இந்திரகாந்தி (அதிமுக) - 65,715 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர். தமிழ்ச்செல்வி - 13,158 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 22,071 வாக்குகள்

துறையூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 79.8% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

