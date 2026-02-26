English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இளைஞர்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... வருகிறது Tidel Neo Park - இதனால் என்ன பயன்?

Tidel Neo Park: ஐடி துறையில் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், டைடல் நியோ பூங்கா இன்று மூன்று மாவட்டங்களில் முதலமைச்சரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

Feb 26, 2026
  • தமிழ்நாடு முழுவதும் மினி டைடல் பூங்கா
  • 2ம், 3ம் நிலை நகரங்களில் டைடல் நியோ பூங்கா
  • இது வேலைவாய்ப்பை ஊக்குவிக்கும்.

Tidel Neo Park: சென்னையில் ஐடி எனப்படும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை கொடிக்கட்டி பறக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்தும் பட்டதாரிகள் பலரும் சென்னைக்கு வந்து ஐடி துறையில் பணியாற்றுகின்றனர். சென்னை மட்டுமின்றி பெங்களூரு, ஹைதராபாத் போன்ற வெளிமாநிலங்களுக்கும் செல்ல வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர்.

டைடல் நியோ பூங்கா

அந்த வகையில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அங்கேயே ஐடி வேலைகள் கிடைத்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில்தான் தமிழ்நாடு அரசு டைடல் நியோ என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. டைடல் நியோ திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டில் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் டைடல் நியோ பூங்கா (TIDEL NEO PARK)  அமைக்கப்படுகின்றன.

சென்னையில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமிட்டது டைடல் பூங்கா. அந்த வகையில் சென்னை டைடல் பூங்காவை ஒரு மாடலாக கொண்டு தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தமிழ்நாடு அரசு, மினி டைடல் பூங்காவை அமைத்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அங்கு டைடல் நியோ ஐடி பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் டைடல் பூங்கா?

ஏற்கெனவே முதற்கட்டமாக வேலூர், விழுப்புரம், சேலம், தஞ்சாவூர், காரைக்குடி, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் டைடல் பூங்காக்கள் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவந்துவிட்டன. அதேபோல், திருவண்ணாமலை, நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, புதுக்கோட்டை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி ஆகிய பகுதிகளிலும் டைடல் நியோ பூங்காக்கள் அமைப்பதற்கான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.

கன்னியாகுமரியில் நியோ பார்க்

தமிழ்நாட்டில் கல்வியறிவில் தொடர்ந்து முன்னிலையில் இருந்து வரும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்வதற்கான டைடல் நியூ பார்க் நிறுவப்பட உள்ளது. ஏற்கனவே பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் தொடங்கப்பட்ட டைடல் நியோ பூங்காக்கள் வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகின்றன. பல்வேறு ஐடி மற்றும் ஐடி சேவை சார்ந்த நிறுவனங்கள் இங்கே தங்களுடைய அலுவலகங்களை அமைத்து ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளித்து வருகின்றன. 

சமீபத்தில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகத்தீஸ்வரன் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள நாகர்கோவில் தெற்கு கிராமத்தில் ஐடி வேலையை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அரசு சார்பில் டைடல் பூங்கா அமைகிறது. 38.83 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 60 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் தரைத்தளம், மூன்று தளங்களுடன் கூடிய டைடல் நியோ பார்க் கட்டமைக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கன்னியாகுமரி டைடல் பூங்காவுக்கான அடிக்கல் நாட்டினார்.

மூன்று புதிய டைடல் நியோ பார்க் 

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு இன்னும் மூன்று டைடல் நியோ பார்க் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி, விருதுநகர், ஈரோட்டில் மூன்று புதிய டைடல் நியோ பூங்காக்களுக்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டினார். திருநெல்வேலியில் ரூ. 39.06 கோடி, விருதுநகரில் ரூ. 38.72 கோடி, ஈரோட்டில் ரூ. 39.87 கோடி மதிப்பீட்டில் டைடல் நியோ பூங்காக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

என்னென்ன வசதிகள் வரும்?

ஒவ்வொரு பூங்காவிலும் சுமார் 600 ஐடி வல்லுநர்கள் பணிபுரிவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பூங்காவிலும் சுமார் 60,000 சதுர அடியில் ஒரு தரை தளம் மற்றும் மூன்று மேல் தளங்களுடன் கூடிய கட்டிட இடம் இருக்கும். இது IT, ITeS, BPO மற்றும் தொடக்க நிறுவனங்களை நடத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. தடையற்ற மின்சார வசதி மற்றும் நவீன வசதிகள் அனைத்தும் ஏற்படுத்தி தரப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் என்ன பயன்?

இந்த பூங்கா பயன்பாட்டுக்கு வரும் போது இளைஞர்கள் ஐடி வேலைக்காக சென்னை, பெங்களூரு, ஹைதராபாத் வரை பயணம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்காது, அவர்களின் மாவட்டத்திலேயே ஐடி வேலை உறுதியாகிவிடும். இது மேலும் அந்த மாவட்ட இளைஞர்களை ஐடி சார்ந்த படிப்புகளை நோக்கி செல்ல ஆர்வமும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

