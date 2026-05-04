தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திண்டிவனம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திண்டிவனம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திண்டிவனம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 72), தலித் மற்றும் வன்னியர் சமுதாய வாக்காளர்களை அதிகம் கொண்ட ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இந்த தொகுதி விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியை அதிமுக கைப்பற்றியது. இந்த முறை, அதிமுக சார்பில் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ பி. அர்ஜூனன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. விசிக சார்பில் கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் வன்னிஅரசு களமிறங்கியுள்ளது அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டிவனம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று திண்டிவனம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
திண்டிவனம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக கூட்டணி (VCK): வன்னிஅரசு
அதிமுக (AIADMK): பி. அர்ஜூனன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பி. பேச்சிமுத்து
தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): எஸ். சக்திவேல்
திண்டிவனம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 219256
ஆண் வாக்காளர்கள்: 107496
பெண் வாக்காளர்கள்: 111749
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11
திண்டிவனம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திண்டிவனம் (தனி) தொகுதியில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: பி. அர்ஜூனன் (அதிமுக) - 87,152 வாக்குகள் (47.74%)
இரண்டாம் இடம்: பி. சீத்தாபதி சொக்கலிங்கம் (திமுக) - 77,399 வாக்குகள் (42.40%)
வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் பி. அர்ஜூனன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் பி. சீத்தாபதி சொக்கலிங்கத்தை 9,753 வாக்குகள் என்ற வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார்.
