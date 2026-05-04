தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் முக்கியமான தொகுதி திருச்செந்தூர். இது தமிழக சட்டமன்றத்தின் 215வது தொகுதியாகும்.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இதுவும் ஒன்றும், ஆன்மீக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் மிகவும் முக்கியமான இடமாகும். இந்த தொகுதியில் திருச்செந்தூர் தாலுகா மற்றும் சாத்தான்குளம் தாலுகாவின் சில பகுதிகள் அடக்கம். குறிப்பாக, ஆறுமுகநேரி, ஆத்தூர், கானம், காயல்பட்டினம் இதில் அடக்கம். உடன்குடி, குலசேகரப்பட்டினம் போன்ற முக்கிய ஊர்களும் இத்தொகுதியில் உள்ளது.
இந்து மற்றும் கிறிஸ்துவ நாடார்கள் அதிகளவில் உள்ளனர். கடலோர கிராமங்களில் பரதவர் மற்றும் பிற மீனவச் சமூகத்தினரும் அதிகம் உள்ளனர். காயல்பட்டினம் போன்ற பகுதிகளில் இஸ்லாமியர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம். ஆதிதிராவிடர்கள், யாதவர்கள், பிள்ளைமார் சமூகத்தினர் தொகுதி முழுவதும் பரந்தளவில் உள்ளனர்.
திருச்செந்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி (இன்று) திருச்செந்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
பாஜக (BJP): கே.ஆர்.எம். ராதாகிருஷ்ணன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஒபிலியா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஜே.கே.ஆர். முருகன்
திருச்செந்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,13,407
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,19,496
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 30
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,32,933
திருச்செந்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.86% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 7% அதிகம்).
திருச்செந்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் (திமுக) - 88,274 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம். ராதாகிருஷ்ணன் (அதிமுக) - 63,011 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: பாலாஜி - 15,063 வாக்குகள்
திருச்செந்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருச்செந்தூர் தொகுதியில் 71.2% வாக்குகள் பதிவாகின.
