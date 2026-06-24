/திருச்செந்தூர் கோயில் தரிசன கட்டணம் உயர்வா? அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு

Tiruchendur Murugan Temple Fee: தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். பல்வேறு மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்கள், வெளி நாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, தைப்பூசம், வைகாசி விசாகம், கந்தசஷ்டி உள்ளிட்ட முக்கிய விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். இந்த நிலையில், திருச்செந்தூர் கோயிலின் சேவை கட்டணம் உயர்த்தப்படும் சமீப நாட்களாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது. அபிஷேகம், தரிசன கட்டணம் போன்றவை உயர்த்தப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
அதன்படி, 2 பக்தர்களுக்கான மூலவர் அபிஷேக கட்டணம் ரூ.1500ல் இருந்து ரூ.10,000 ஆகவும், தங்கத்தேர் இழுப்பதற்கு ரூ.2500ல் இருந்து ரூ.5,000 ஆகவும், சண்முகர் அர்ச்சனை செய்ய ரூ.30,000 ஆகவும் கட்டணம் உயர்த்துவதாக தகவல் வெளியானது. மேலும், 9 கால பூஜை ரூ.1500ல் இருந்து ரூ.6,500 ஆக உயர்த்திடவும் முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த கட்டணங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் ஜூலை 7ஆம் தேதிக்குள் கருத்து தெரிவிக்கலாம் என கூறியிருந்தது. இதற்கு கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், இதுகுறித்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
திருச்செந்தூர் கோயில் கட்டணம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் ரமேஷ், "திருச்செந்தூர் கோயில் சேவை கட்டணத்தில் எந்த உயர்வும் இல்லை. திருச்செந்தூர் கோயிலில் 20க்கும் மேற்பட்ட சேவைகள் உள்ளன. அதே கட்டணம் தான் தற்போது நீடிக்கிறது. நிர்வாக ரீதியாக திருச்செந்தூர் கோயிலில் சில முறைகேடு இருந்தது தெரியவந்தது.
இதனால், கட்டண உயர்வை அதிகாரிகள் ஏற்கனவே பரிசீலித்து வைத்திருந்தனர். திருச்செந்தூர் கோயிலில் கட்டண உயர்வு குறித்து மக்களிடம் கருத்து மட்டுமே கேட்கப்பட்டது. கோயில் கட்டண சேவைகளில் விலை உயர்த்தப்பட்டதாக தவறான தகவல்கள் பரபரப்பப்பட்டு வருகிறது. பொது மக்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தெரிவிக்கும் முடிவைத் தாண்டி தவெக அரசு எந்த முடிவையும் எடுக்காது" என தெரிவித்துள்ளார்.
ஜூலை 1 முதல் திருச்செந்தூர் கோயிலில் செல்போன் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை இருக்கை பொதுநல நீதிப்பேராணை மனு W.P(MD) No.25439/2022 வழக்கில் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பில். திருச்செந்தூர், அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயிலினுள், பக்தர்கள் கைபேசிகளை பயன்படுத்துவதை தடை செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதனடிப்படையில், கடந்த 14.11.2022 முதல் திருக்கோயிலுக்குள் கைபேசி (Mobile Phone) பயன்படுத்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது. மேற்படி நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்துவதற்காக எதிர்வரும் 01.07.2026 முதல் கைபேசி பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையானது. மிகத் தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.
அதன் பொருட்டு, திருக்கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படும் பொது தரிசன வரிசை, ரூ.100/- விரைவு தரிசன கட்டண வரிசை, மூத்தக்குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வரிசை போன்ற அனைத்துப் பகுதிகளிலும், பக்தர்கள் முழுமையாகப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதன் பின்னரே திருக்கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவுள்ளனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.