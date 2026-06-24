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திருச்செந்தூர் கோயில் தரிசன கட்டணம் உயர்வா? அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு

Tiruchendur Murugan Temple Fee: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின்  சேவைக் கட்டணங்களை நிர்வாகம் உயர்த்த உள்ளதாக தகவல் கசிந்த வண்ணம் இருக்கும் நிலையில், அதற்கு அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:52 AM IST
திருச்செந்தூர் கோயில் தரிசன கட்டணம் உயர்வா? அமைச்சர் ரமேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Tiruchendur Murugan Temple Fee

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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