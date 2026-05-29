/திருச்செந்தூர் : அர்ச்சகர்களுக்கு மட்டும் மன்னிப்பா? அமைச்சர் ரமேஷ் பாரபட்ச நடவடிக்கை..!!

Tiruchendur Temple : திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சர் ரமேஷிடமே பணம் வசூலில் ஈடுபட்ட அர்ச்சகர்களிடம் மன்னிப்பு கடிதம் மட்டும் எழுதி வாங்கிக் கொண்டு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Tiruchendur Temple : இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் துறை ரீதியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். கோயில்களில் ஆய்வு செய்து வரும் அவர், இன்று திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு சென்றார். அமைச்சர் என்ற படோபடம் எல்லாம் இல்லாமல், சாதாரண பக்தரைப் போல் முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு வரிசையில் சாமி பார்க்க சென்றார். அப்போது, அங்கு இருந்த கோயில் அர்ச்சகர்கள் அமைச்சர் ரமேஷிடமே சிறப்பு தரிசனத்துக்கு பணம் கேட்டுள்ளனர். கையில் பணம் இல்லை என கூறியவுடன் ஜிபேயில் அனுப்ப சொல்லியிருக்கின்றனர். அமைச்சர் ரமேஷூம் சிறப்பு தரிசனத்துக்கு அர்ச்சர்கள் கூறிய ஜிபே எண்ணுக்கு 4000 ரூபாய் பணம் அனுப்பியுள்ளார்.
அதன்பிறகே அவர் தான் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் என்பதை தெரிவித்திருக்கிறார். கோயில் அலுவலகத்துக்கு சென்ற அவர், பணம் வசூலில் ஈடுபட்ட அர்ச்சகர்களிடம் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வாங்கியுள்ளார். மேலும், பணம் வசூலில் ஈடுபட்ட அர்ச்சகர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்த அவர், இதுபோன்ற முறைகேடு வசூலில் ஈடுபடக்கூடாது என எச்சரித்தார். அவரின் இந்த நடவடிக்கை பாராட்டை பெற்றிருந்தாலும், பாரபட்ச நடவடிக்கை என்ற விமர்சனத்தையும் பெற்றுள்ளது.
ஏனென்றால், திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் எம்எல்ஏ-வான அமைச்சர் ரமேஷ் அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனையில் அண்மையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது நோயாளிகளிடம் பணம் வசூலில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர் மற்றும் தற்காலிக பணியாளர்களை இதேபோல் கையும் களவுமாக பிடித்தார். உடனே, அரசு ஊழியர் வேறு மருத்துவமனைக்கு பணி மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்காலிக ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். மேலும், அவர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு நோயாளிகளிடம் பணம் வசூலிக்கவே கூடாது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார். இந்த நடவடிக்கையும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றிருகிறது.
இந்த இரு ஆய்வுகளும் பாராட்டுக்குரியவை என்றாலும் அமைச்சர் ரமேஷ், இந்த இரு இடங்களிலும் துறைரீதியாக கடைபிடித்த அக்ஷன் தான் பாரபட்சம் என்ற விமர்சனத்தைப் பெற்றுள்ளது. திருச்சியில் ஊழியர்களை உடனே பணி மாற்றம், சஸ்பெண்ட் என அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்த அமைச்சர் ரமேஷ், திருச்செந்தூர் கோயிலில் தன்னிடமே பணம் வசூலில் ஈடுபட்டு கையும் களவுமாக மாட்டிய அர்ச்சகர்களிடம் மட்டும் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வாங்குவது ஏன்? என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டியதுதானே? என்றும் பலரும் விமர்சித்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே, இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக ரமேஷ் நியமிக்கப்பட்டதற்கு கடும் எதிர்ப்பு நிலவி வருகிறது. பார்ப்பனர் ஒருவரை இந்த துறைக்கு அமைச்சராக விஜய் நியமித்ததால், அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் உள்ளிட்ட இந்துசமய அறநிலையத்துறை திட்டங்கள் நாளடைவில் நீர்த்து போக செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சரின் சாதியை குறிப்பிட்டு பலரும் விமர்ச்சிக்கின்றனர். இந்த நேரத்தில் அமைச்சர் இப்படி அர்ச்சகர்களுக்கு எதிராக பாரபட்ச நடவடிக்கை மேற்கொள்வது என்பது அமைச்சர் ரமேஷ் மீதான விமர்சனங்களை அதிகரிக்கவே செய்யும் என இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சோஷியல் மீடியாவில் ஒரே சலசலப்பாக இருக்கிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, திருச்செந்தூர் கோவிலில் பக்தர்களிடம் அர்ச்சகர்கள் அடாவடி பண வசூலில் ஈடுபடுவதாக பல ஆண்டுகளாகவே மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், சிறப்பு சந்தனம், திருநீறு என பாக்கெட்டுகள் 100 ரூபாய் வரை விலை வைத்து வரிசையில் வரும் பக்தர்களிடம் அர்ச்சகர்கள் விற்பனை செய்கின்றனர். நாள் ஒன்றுக்கு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வரும் திருச்செந்தூர் கோயிலில் அர்ச்சகர்களுக்கு இந்த வசூலே மிகப்பெரிய தொகையாகிவிடுகிறது. இதை தடுக்க வேண்டும் என தொடர்ச்சியான புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருக்கிறது. இதையும் அமைச்சர் ரமேஷ் தடுக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர்.
May 29, 2026
இதனிடையே, திருச்செந்தூர் அர்ச்சகர்களிடம் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வாங்கியதற்கு எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்கு அமைச்சர் ரமேஷ் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். அதில், " திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் தொடர்ந்து பக்தர்கள் தரிசனம், அன்னதானம், அடிப்படை வசதிகள், சொத்துப் பதிவேடு விவரங்கள், திருப்பணிகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள கோயிலுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் ஆய்வு நடத்தி வருகிறோம். முறைகேட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாகுபாடு இன்றி விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படும்." என தெரிவித்துள்ளார்.