/திருச்செந்தூர் கோவிலில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் போராட்டம்; தவெக அரசுக்கு எதிர்ப்பு - காரணம் என்ன?

Tiruchendur Temple Latest News : திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் சண்முக விலாச மண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரும்பு கிரில் கேட் அகற்றக் கோரியும், உள்ளுர் மக்கள் வழிபடுவதற்கு நேரம் நிச்சயம் செய்து அடையாள அட்டை ஆதார் அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என கோரியும் கோயில் நிர்வாக அலுவலரான இணை ஆணையருக்கு மனு கொடுத்தும் இப்போது வரை இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் இந்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி எம்.எல்.ஏ அனிதா R.ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "முருகப்பெருமானின் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் பல ஆண்டுகளாக திருவிழா காலங்களிலும் விசேஷ நாட்களிலும் பல்லாயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வருகின்றனர்.
நம் தமிழ்நாடு மக்கள் மட்டுமல்லாமல் அண்டை மாநிலங்களிலிருந்தும் தமிழர்கள் வாழும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் விரதமிருந்து சுவாமி தரிசனத்திற்கு வருகின்ற நிலை பல ஆண்டு காலமாக இருக்கிறது.
தென் மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகள் தங்களது விவசாயம் செழிக்க வேண்டி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் வகையில் விவசாய விளை பொருட்களை முருகப்பெருமானுக்கு காணிக்கை படைக்கும் நிகழ்வு பல நூற்றாண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. வாழைத்தார், நெல், வெற்றிலை, தேங்காய் மற்றும் இதர விளை பொருட்களை சண்முக விலாச மண்டபத்தில் காணிக்கையாக செலுத்தி கடவுளை வழிபடுகின்றனர்.
அதுமட்டுமின்றி ஏராளமான திருமணங்கள் சண்முக விலாச மண்டபத்தின் முன்பு நடைபெறுகிறது. இப்படியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சண்முக விலாச மண்டபம் இரும்பு கிரில் கேட் போட்டு தற்போது அடைக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் சண்முக விலாச மண்டப இரும்பு கிரில் கேட் அகற்றக் கோரி 22.07.2026 புதன்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு பக்தர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்.#ThiruchendurTemple pic.twitter.com/HyFV0zI3Ni— Anitha R Radhakrishnan (@ARROffice) July 16, 2026
முருகப்பெருமானுக்கு விவசாயிகள் காணிக்கை செலுத்துவதற்கும் உள்ளுர் மக்கள் உற்சவரை வழிபடுவதற்கும் காலங்காலமாக இருந்துவந்த மரபை தடுக்கின்ற வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரும்பு கிரில் கேட் உடனடியாக அகற்றப்பட வேண்டும்.
அதுமட்டுமல்லாமல் உள்ளுர் மக்கள் வழிபடுவதற்கு நேரம் நிச்சயம் செய்து அடையாள அட்டை ஆதார் அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது பக்தர்களின் கோரிக்கை
பக்தர்களின் இந்த கோரிக்கைகளை ஜூலை 15 ஆம் தேதிக்குள் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் அனிதா R.ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் பக்தர்கள் அறவழியில் போராட்டம் நடத்தும் நிலை ஏற்படும் என்பதை தெரிவித்து கோயில் நிர்வாக அலுவலரான இணை ஆணையருக்கு ஜூலை 6 அன்று மனு வழங்கியுள்ளனர்.
இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எதுவும் இதுவரை எடுக்கப்படாத நிலையில் வரும் ஜூலை 22 அன்று புதன்கிழமை காலை 10 மணிக்கு திருக்கோயில் முன்பு சுமார் 5000 பக்தர்கள் கலந்துகொள்ளும் ஆர்ப்பாட்டம் வடிவிலான அறவழிப் போராட்டம் திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி MLA அனிதா R.ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெறும் என தெரிவிக்கிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்த போராட்டத்தில் சமூக அமைப்பினரும் திருக்கோயில் நலனில் அக்கறை உள்ளவர்களும் பங்கேற்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்." என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் அனிதா R.ராதாகிருஷ்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டச் செயலாளராக முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறார், நடந்து முடிந்த தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தோல்விக்கு பின்னர் வந்த ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு தற்போதய முதலமைச்சர் சி ஜோசப் விஜயை அவதூறாக பேசியதிற்காக கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.