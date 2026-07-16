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திருச்செந்தூர் கோவிலில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் போராட்டம்; தவெக அரசுக்கு எதிர்ப்பு - காரணம் என்ன?

Tiruchendur Temple Latest News : திருச்செந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி எம்.எல்.ஏ அனிதா R.ராதாகிருஷ்ணன் திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் முன்பு சுமார் 5000 பக்தர்கள் கலந்துகொள்ளும் ஆர்ப்பாட்டம் வடிவிலான அறவழிப் போராட்டம் அறிவித்துள்ளார்.

Written BySivashankar
Published: Jul 16, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:31 PM IST
திருச்செந்தூர் கோவிலில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் போராட்டம்; தவெக அரசுக்கு எதிர்ப்பு - காரணம் என்ன?
Image Credit: Tiruchendur Temple, MLA Anitha Radhakrishnan | Image Source : X/@ARROfficeSource: Bureau

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