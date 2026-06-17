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திருச்செந்தூர் கோயில்: பக்தர்களுக்கு புது கட்டுப்பாடுகள்.. இதற்கெல்லாம் இனி தடை.. அதிரடி அறிவிப்பு

Tiruchendur Temple Mobile Phones Ban: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலின் உள்ளே பக்தர்கள் செல்போன்கள் எடுத்துச் செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடை, வரும் ஜுலை 1 முதல் தீவிரப்படுத்தப்பட உள்ளதாக கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. பரிசோதனையின் போது பக்தர்களிடம் கைபேசிகள் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:14 PM IST
திருச்செந்தூர் கோயில்: பக்தர்களுக்கு புது கட்டுப்பாடுகள்.. இதற்கெல்லாம் இனி தடை.. அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Tiruchendur Temple Mobile Phones Ban

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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