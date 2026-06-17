/திருச்செந்தூர் கோயில்: பக்தர்களுக்கு புது கட்டுப்பாடுகள்.. இதற்கெல்லாம் இனி தடை.. அதிரடி அறிவிப்பு

Tiruchendur Temple Mobile Phones Ban: திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்குள் செல்போனை கொண்டு சென்றார் பறிமுதல் செய்யப்படும் என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே ஜூலை 1 முதல் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு செல்போன் எடுத்து செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நாளுக்கு நாள் பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்து வருகிறது.
முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாவது படை வீடாக விளங்கும் இந்த கோயிலில், தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக வார இறுதி நாட்கள், விசேஷ தினங்கள், திருவிழா காலங்களில் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
சமீப நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு குவிந்ததால் பொது தரிசன வரிசையில் 4 மணி நேரம் வரை காத்திருந்த முருகப் பெருமானின் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். தைப்பூசம், வைகாசி விசாகம், கந்தசஷ்டி உன்னிடம் முக்கிய திருவிழாக்களின் போது லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருச்செந்தூரில் திரளுகின்றனர். வசதிக்காக கோயில் நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் திருச்செந்தூர் கோவில் நிர்வாகம் பக்தர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
இதுகுறித்து திருச்செந்தூர் கோயில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை இருக்கை பொதுநல நீதிப்பேராணை மனு W.P(MD) No.25439/2022 வழக்கில் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பில், திருச்செந்தூர், அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயிலினுள், பக்தர்கள் கைபேசிகளை பயன்படுத்துவதை தடை செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், கடந்த 14.11.2022 முதல் திருக்கோயிலுக்குள் கைபேசி (Mobile Phone) பயன்படுத்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, மேற்படி நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்துவதற்காக எதிர்வரும் 2026, ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் கைபேசி பயன்படுத்த விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையானது மிகத் தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.
அதன் பொருட்டு, திருக்கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படும் பொது தரிசன வரிசை, ரூ.100 விரைவு தரிசன கட்டண வரிசை, மூத்தக்குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வரிசை போன்ற அனைத்துப் பகுதிகளிலும், பக்தர்கள் முழுமையாகப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அதன் பின்னரே திருக்கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவுள்ளனர்.
எனவே, பக்தர்கள் இத்திருக்கோயிலுக்கு வருகை தரும் போது தங்களது கைபேசிகளை, தாங்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்களிலோ அல்லது தங்களது வாகனங்களிலோ பாதுகாப்பாக வைத்துவிட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்ய திருக்கோயிலுக்கு வருகை தர வேண்டும் என கோயில் நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
மேலும், பக்தர்கள். தமது கைபேசிகளை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்காக ஆங்காங்கே திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் கைபேசி வைப்பிடங்கள் (Mobile Deposit Counter) நிறுவப்பட்டுள்ளன. அவற்றைப் பயன்படுத்தி பக்தர்கள் தங்கள் கைபேசிகளை பாதுகாப்பாக வைத்துவிட்டு தரிசனத்திற்கு செல்லுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
பரிசோதனையின் போது பக்தர்களிடம் கைபேசிகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் அவற்றைப் பறிமுதல் செய்து பாதுகாப்பு பெட்டகங்களில் வைப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும், பக்தர்களின் அவசர பயன்பாட்டிற்காக, மருத்துவ மையம், ஆம்புலன்ஸ் வசதி, பொது அறிவிக்கை அமைப்பு (Public Addressing Systom). ஒலிபெருக்கிகள், மின்கல ஊர்திகள் மற்றும் சக்கர நாற்காலி உள்ளிட்ட வசதிகள் திருக்கோயில் நிர்வாகத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளன. எனவே, மாண்பமை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி எதிர்வரும் 01.07.2026 முதல் திருக்கோயிலுக்குள் கைபேசியின்றி தரிசனம் செய்தவை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த தேவையான ஒத்துழைப்பு நல்கிட பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.