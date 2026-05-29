/அமைச்சரிடமே லஞ்சம் பெற்ற அர்ச்சகர் - அர்ச்சகருக்கு அடுத்து நடந்த ட்விஸ்ட்.!

Murugan Temple News: திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ரகசியமாக மேற்கொண்ட ஆய்வில், சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு அமைச்சரிடமே 4 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Tiruchendur Murugan Temple Minister Inspection News: முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோவிலில் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். கோவிலின் நிர்வாக அறை, பிரசாத கவுண்டர்கள், அன்னதானக் கூடம், தரிசன வரிசை ஆகியவற்றில் மாஸ்க் அணிந்துக் கொண்டு ரகசியமாக ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சரிடம் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு அமைச்சர் என்று தெரியாமல் லஞ்சம் கேட்ட அர்ச்சகரின் செயல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சரின் அதிரடி நடவடிக்கையால், காலம் தாழ்த்தாமல் லஞ்சம் வாங்கிய அர்ச்சகரை பணி நீக்கம் செய்த சம்பவம் பக்தர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சர்கள் பதவியேற்றதிலிருந்து அவர்களது பணிகளை தினந்தோறும் சரியாக செய்து கள ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் அறநிலையத்துறைக்கு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட ஸ்ரீரங்கம் எம்.எல்.ஏ ரமேஷ் தினந்தோறும் தமிழகத்தில் பக்தர்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் சென்று ஆய்வுகளை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், அறைநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
சாதாரண உடை அணிந்து சாதாரண நபர் போல கோவிலுக்கு மாஸ்க் அணிந்து வந்த அவர், கோவில் வளாகம், அன்னதானக் கூடம், முடிக்காணிக்கை செலுத்தும் இடம், தரிசன வரிசை ஆகிய இடங்களில் அமைச்சர் பொறுமையாக பக்தர்களோடு பக்தராக நின்று தரிசனம் யாருக்கும் தெரியாமல் ஆய்வு செய்தார். பின்னர் பக்தர்களுடன் சேர்ந்து அன்னதானம் சாப்பிட்டு உணவின் தரம் மற்றும் சுவை பற்றி கேட்டறிந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தரிசன ஏற்பாடுகள் குறித்தும், நடைமுறைகள் மற்றும் பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் விரைவு தரிசனத்திற்கு லஞ்சம் கேட்பதாக கடந்த சில நாட்களாக புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது. அது குறித்து உண்மைத் தன்மையை அறிந்துக்கொள்ளவதற்காக அமைச்சர் ரமேஷ் விரைவு தரிசனம் செய்வதற்காக வரிசையில் நின்றுக் கொண்டிருந்தார். அவர் மாஸ்க் அணிந்துக் கொண்டிருந்ததால் அடையாளம் காணாத கோவில் அர்ச்சகர், அமைச்சரிடம் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். அதற்கு அமைச்சர் நாங்கள் 4 பேர் இருப்பதாகவும் எங்கள் நான்கு பேருக்கும் எவ்வளவு என்று கேட்ட அமைச்சர், 4 ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும் என்று அர்ச்சகர் கூறியுள்ளார்.
தன்னிடம் பணம் இல்லை என்று கூறிய அமைச்சரிடம், பணம் இல்லை என்றால் பரவாயில்லை நான் ஜிபே நம்பர் தருகிறேன் அதற்கு பணத்தை அனுப்பி விடுங்கள் என்று கூறியுள்ளார். அதனடிப்படையில் அவரின் ஜிபே அக்கௌண்ட்க்கு பணத்தை அனுப்பிய அமைச்சர் சாமி தரிசனம் செய்ய மாஸ்க்கை கழற்றிய பிறகுதான் தான் லஞ்சம் வாங்கியது அமைச்சரிடம் என்று அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். உடனடியாக அந்த அர்ச்சகர் அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகியுள்ளார்.
கோவிலின் நிர்வாகம் குறித்து அதன் அறைகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட அமைச்சர் அங்கிருந்த கோப்புகளையும் பார்வையிட்டார். பிரசாத கவுண்டர்களிலும் தரமற்ற, நாள்பட்ட பிரசாதங்களை வழங்குவதாக புகார் எழுந்த நிலையில், அங்கும் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் அங்கிருந்த ஒரு பஞ்சாமிர்தத்தை எடுத்து பார்த்தபோது அதில் காலாவதி தேதி குறிப்பிடப்படாதது குறித்து அவர்களிடம் கடிந்துக் கொண்டார். அப்போது தான் இந்த கோவிலில் நிறைய முறைகேடுகள் நடந்தது தெரியவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்த பக்தர்களும் இந்த கோவிலுக்கு தரிசனம் செய்ய வரும் வெளிநாட்டவரிடம் அதிகளவில் கோவில் நிர்வாகத்தினர் லஞ்சம் வசூலிப்பதாகவும் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அமைச்சர் இதற்கு முன்பு இருந்த ஆட்சியில் கோவில்களில் லஞ்சம் வாங்கியது போல் இப்போதும் லஞ்சம் வாங்கினால் உறுதியாக இந்த குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், அவர்களின் வேலை பறிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார். மேலும் தவறு கோவில் ஊழியர்களிடமும், அமைச்சரிடமே லஞ்சம் பெற்ற அர்ச்சகரிடமும் மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதித் தரக்கோரி உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையில் இனி இது போல் நடக்காது தவறு செய்த ஊழியர்கள் மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதிக் கொடுத்து அமைச்சரிடம் மன்னிப்புக் கேட்டனர்.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சிறப்பு தரிசனம் செய்ய அமைச்சரிடம் 4 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற அர்ச்சகரிடம் மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதிக் கேட்ட நிலையில், அதற்கு அடுத்த நடவடிக்கையாக அர்ச்சகரை உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்து அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களில் பக்தர்களிடம் இனி பணம் வசூலித்தால் அவர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு பணி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சரின் இந்த துரித நடவடிக்கையால் இனி லஞ்சம் வாங்கினால் வேலை பறிபோய்விடும் என்ற அச்சத்தில் கோவில் ஊழியர்கள் இருக்கின்றனர். மேலும் அமைச்சர் ரமேஷின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அந்த கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இனி தமிழக கோவில்களில் அரங்கேறும் இது போன்ற ஊழல் சம்பவங்கள் அமைச்சரால் தடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வியும், எதிர்பார்ப்பும் பக்தர்களிடையே எழுந்துள்ளது.