/திருச்செந்தூர் : அமைச்சரிடமே வசூல் போட்ட அர்ச்சகர் பணியிடை நீக்கம்

Tiruchendur : திருச்செந்தூரில் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷிடமே சிறப்பு தரிசனம் செய்ய வசூல் நடத்திய அர்ச்சகர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள்ளார்
Tiruchendur : இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷிடமே விஐபி தரிசனத்திற்காக ரூ.4,000 லஞ்சம் வாங்கிய திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் அர்ச்சகர் அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். முதலில் வெறும் மன்னிப்பு கடிதத்துடன் இந்த விவகாரம் முடிந்ததாக சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், தற்போது துறை ரீதியான கடுமையான நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது. மறு உத்தரவு வரும் அவர் அர்ச்சகர்கள் கோயிலில் மீண்டும் பூஜை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே அமைச்சர் ரமேஷ் பல்வேறு கோயில்களில் தொடர்ந்து துறை ரீதியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், இன்று திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு அவர் ஆய்வுக்காக சென்றார். அமைச்சர் என்ற எந்தவித பந்தாவும் இல்லாமல், ஒரு சாதாரண பக்தரைப் போல முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு பொது வரிசையில் அவர் சாமி தரிசனம் செய்யச் சென்றார். அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த அர்ச்சகர், அவர் அமைச்சர் என்பதை அறியாமல் சிறப்பு தரிசனம் செய்து வைப்பதாகக் கூறி பணம் கேட்டுள்ளார்.
அமைச்சரோ தன்னிடம் கையில் ரொக்கப் பணம் இல்லை என்று கூறியுள்ளார். உடனே சளைக்காத அர்ச்சகர்கள், "ஜிபே (GPay) எண் தருகிறோம், அதில் அனுப்பி விடுங்கள்" என்று ஆன்லைன் வசதியைக் காட்டியுள்ளனர். இதையடுத்து, அர்ச்சகர்கள் கொடுத்த கூகுள் பே எண்ணிற்கு அமைச்சர் ரமேஷ் ரூ.4,000 பணத்தை அனுப்பியுள்ளார்.
பணம் கைமாறிய பிறகு, தான் யார் என்பதை அமைச்சர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளிப்படுத்தியதும் அங்கிருந்த அர்ச்சகர் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். உடனடியாக கோயில் அலுவலகத்திற்குச் சென்ற அமைச்சர், லஞ்சம் வாங்கிய அர்ச்சகர்களிடம் முதற்கட்டமாக மன்னிப்புக் கடிதம் எழுதி வாங்கிக் கொண்டு கடுமையான எச்சரிக்கையையும் விடுத்தார்.
அமைச்சரின் இந்த மென்மையான நடவடிக்கை பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது. இதற்கு முக்கியக் காரணம், அண்மையில் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சர் ரமேஷ் ஆய்வு நடத்தியபோது, நோயாளிகளிடம் பணம் வாங்கிய அரசு ஊழியர்களை உடனடியாக இடமாற்றம் செய்ததோடு, தற்காலிக ஊழியர்களை சஸ்பெண்ட் செய்து அதிரடி காட்டினார். "அரசு மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கு ஒரு நீதி, கோயில் அர்ச்சகர்களுக்கு ஒரு நீதியா?, அதுவும் தன்னிடம் கையும் களவுமாக மாட்டிய அர்ச்சகர்களிடம் வெறும் மன்னிப்பு கடிதம் மட்டும் வாங்கியது ஏன்?" என்று இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் தளங்களில் நெட்டிசன்கள் கடுமையாக கேள்வி எழுப்பினர்.
சர்ச்சை விஸ்வரூபம் எடுத்த நிலையில், "முறைகேட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பாகுபாடு இன்றி விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் ரமேஷ் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. அதன்படியே, இப்போது இந்த விவகாரத்தில் அதிரடி திருப்பமாக, அமைச்சரிடம் சிறப்பு தரிசனத்திற்காக ரூ.4,000 வசூல் செய்த திருச்செந்தூர் கோயிலைச் சேர்ந்த அர்ச்சகர் ஒருவர் முறைப்படி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதேபோல், பக்தர்களிடம் பணம் வாங்கிக் கொண்டு கோயிலுக்குள் அனுமதித்த காவலர்கள் இருவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். முடி காணிக்கை செய்யும் பக்தர்களிடம் பணம் பெற்று முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட இரண்டு பணியாளர்களின் தொழில் உரிமம் ரத்து மற்றும் தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூர் கோயிலில் விஐபி தரிசனம், சிறப்பு சந்தனம், திருநீறு பாக்கெட்டுகளை ரூ.100 வரை கூடுதல் விலைக்கு விற்று பக்தர்களிடம் அர்ச்சகர்கள் பல ஆண்டுகளாகவே அடாவடி பண வசூலில் ஈடுபடுவதாகப் புகார்கள் உள்ளன. தற்போதைய இந்த சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை தற்காலிகமானதாக இல்லாமல், திருச்செந்தூரில் நடக்கும் ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகச் சுரண்டலையும் அமைச்சர் ரமேஷ் நிரந்தரமாகத் தடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.