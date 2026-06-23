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'கோவிலை நெருங்கவிடாமல் தடுக்கும் விஜய் அரசு...' திருச்செந்தூர் விவகாரம் - பாஜக காட்டம்

Thiruchendur Temple : திருச்செந்தூரில் சண்முகார்ச்சனை, ஒன்பது கால பூஜை, அபிஷேக தரிசனக் கட்டணம் என அனைத்து சேவைகளுக்கான கட்டணத்தையும் மூன்று மடங்கு வரை உயர்த்தும் இத்திட்டத்தின் மூலம், சமானிய மக்களை கோவில்களை நெருங்கவிடாமல் தடுக்க விஜய் அரசு திட்டமிடுகிறது என பாஜக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:00 PM IST
'கோவிலை நெருங்கவிடாமல் தடுக்கும் விஜய் அரசு...' திருச்செந்தூர் விவகாரம் - பாஜக காட்டம்
Image Credit: Image Credit : CM Vijay, Thiruchendur | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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