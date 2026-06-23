/'கோவிலை நெருங்கவிடாமல் தடுக்கும் விஜய் அரசு...' திருச்செந்தூர் விவகாரம் - பாஜக காட்டம்

Thiruchendur Temple Service Charges Hike : திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணங்கள் மற்றும் சிறப்பு தரிசன கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது, சண்முகார்ச்சனை, தங்கரத உலா திட்டம், சண்முகார்ச்சனை, அருள்மிகு மூலவர் அபிஷேகம், ஒன்பது காலபூஜை, சந்தனக்காப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
அறநிலையத்துறையின் கட்டப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் வருவாயை அதிகரித்து, உபரி வருமானத்தைக் கொண்டு கோவில்களுக்கு வரும் பக்தர்களின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த செலவிடப்படும் என சட்டப்பேரவையில் நேற்றுதான் (ஜூன் 22) அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்திருந்தார். அதற்கு அடுத்த நாளே சேவை கட்டணங்களை உயர்த்த உத்தேசிக்கப்பட்டு வருவாதக கூறப்படுகிறது. அமைச்சர் ரமேஷ் கடந்த மாதம் திருச்செந்தூருக்கு வந்து கோவிலில் திடீர் ஆய்வு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருச்செந்தூர் கோவிலில் தங்கரத உலா திட்டத்திற்கு தற்போது ஒரு நாளுக்கு ரூ.2,500 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது, ஆனால் இது தற்போது ரூ.5,000 ஆக உயர்த்தலாம் என உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. நிரந்தர வைப்பு நிதியாக தற்போது ரூ.50 ஆயிரம் வசூலிக்கப்படுகிறது, இனி ரூ.1 லட்சமாக உயர்த்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், 5 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்த சண்முகார்ச்சனை ஒரு நாள் கட்டணம் 30 ஆயிரம் ரூபாயாகவும்; 72 ஆயிரம் ரூபாயாக இருந்த நிரந்தர வைப்புத் தொகை கட்டணம் 4 லட்சத்து 32 ஆயிரம் ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்படலாம் என தெரிகிறது.
இதன் கட்டணம் ஒரு நாளுக்கு 1500 ரூபாயில் இருந்து, இரண்டு நபர்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் நிரந்தர வைப்புத் தொகை திட்டம் கிடையாது.
இந்த சேவைக்கு ஒரு நாளுக்கு ரூ.1500 கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டது. இது ரூ.6,500 கட்டணமாக உயர்த்தப்படலாம் என்றும்; நிரந்தர வைப்புத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.20 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.90 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படலாம் என தெரிகிறது.
சந்தனக்காப்பை பொறுத்தவரை 15 கிலோ சந்தனக் கட்டையை அளிப்பதில் மாற்றம் செய்ய திட்டமில்லை. ஆனால் அனுமதி கட்டணம் 100 ரூபாயில் இருந்து 1000 ரூபாயாக உயர்த்தப்படலாம் என தெரிகிறது. இவை அனைத்தும் கட்டண உயர்வு குறித்த உத்தேச விவரங்கள் மட்டுமே. இன்னும் சேவை கட்டணங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக உயர்த்தப்படவில்லை.
இந்நிலையில், இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "தமிழ்நாடு மக்கள் கோவில்களை நெருங்கவிடாமல் தடுக்கத் திட்டமிடும் ஜோசப் விஜய் அரசு" என சாடி உள்ளார்.
திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் சேவைக் கட்டணங்களை ஜோசப் விஜய் அரசு உயர்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளிவந்துள்ள செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியளிப்பதோடு, கண்டனத்திற்குரியது என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் அவரது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.