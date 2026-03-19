திருச்செங்கோடு தொகுதி : வெற்றி பெறப்போவது யார்? முக்கிய அப்டேட்

Tiruchengode constituency : திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் இம்முறை வெற்றி பெறப்போவது யார்? வெற்றியை தீர்மானிக்கும் இரு கட்சிகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 19, 2026, 08:53 PM IST
  • திருச்செங்கோடு தொகுதி கள நிலவரம்
  • இப்போது வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு?
  • திமுக - அதிமுக இடையே நேரடிப் போட்டி

கடை வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கடன் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon14
Tamil Nadu government
கடை வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கடன் கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு - முக்கிய அப்டேட்
ரேஷன் கார்டு : குழந்தைகளின் பெயரை சேர்த்தால் அரிசி, சர்க்கரை எவ்வளவு கூடுதலாக கிடைக்கும்?
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : குழந்தைகளின் பெயரை சேர்த்தால் அரிசி, சர்க்கரை எவ்வளவு கூடுதலாக கிடைக்கும்?
தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை.. குஷியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள்.. சூப்பர் அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu school holiday
தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை.. குஷியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள்.. சூப்பர் அறிவிப்பு
காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வெளியே வராதீங்க.. ஏன் தெரியுமா? தமிழக அரசின் அலர்ட்
camera icon7
TN Weather
காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை வெளியே வராதீங்க.. ஏன் தெரியுமா? தமிழக அரசின் அலர்ட்
Tiruchengode constituency : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்க இருக்கும் நிலையில், தொகுதிவாரியான நிலவரங்களை பார்த்து வருகிறோம். நேற்று கரூர் தொகுதியில் வெல்லப்போவது யார்?, செந்தில்பாலாஜி vs விஜயபாஸ்கர் இடையே நிலவும் ஈகோ யுத்தம் குறித்து பார்த்தோம். அந்தவரிசையில் கொங்குப் பகுதியைச் சேர்ந்த திருச்செங்கோடு தொகுதியைப் பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம்.

திருச்செங்கோடு தொகுதி முன்னோட்டம்

திருச்செங்கோடு தொகுதியைப் பொறுத்தவரை அண்மைக்காலமாக மிக குறுகிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிமுக, திமுக வெற்றி பெறும் தொகுதிகளில் ஒன்றாக உள்ளது. இங்கு இரு கட்சிகளுமே பலமாக இருந்தாலும், நாம் தமிழர், இம்முறை முதன்முறையாக போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆகிய இரு கட்சிகளும் பெறும் வாக்குகள் வெற்றி மற்றும் தோல்வியடையும் வேட்பாளர்களின் தலைவிதியை தீர்மானிக்கப்போகிறவர்களாக இருக்கப்போகிறார்கள். அதனால் இந்த தொகுதியின் முடிவு தமிழ்நாட்டளவில் உற்றுநோக்கப்படும் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதியாக இருக்கிறது. சட்டமன்ற வரலாறு, மொத்த வாக்காளர்கள், கள நிலவரம், திமுக, அதிமுக வாக்கு வங்கி, இம்முறை யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு என்பதை பார்க்கலாம்.

திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி வரலாறு

1952-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தத் தொகுதி தேர்தல்களைச் சந்தித்து வருகிறது. ஆரம்பகாலத்தில் இது 'இரட்டை உறுப்பினர்' தொகுதியாக இருந்தது. பின்னர் 1962-க்குப் பிறகு ஒற்றை உறுப்பினர் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. தொடக்க காலத் தேர்தல்களில் சுயேச்சைகளும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இங்கு வலுவாக இருந்தன. 1952 மற்றும் 1957 தேர்தல்களில் சி.பி.ஐ (CPI) வெற்றி பெற்றது. 1960-களுக்குப் பிறகு திராவிடக் கட்சிகளின் கோட்டையாக மாறியது. டி.எம். காளியண்ணன் (காங்கிரஸ்), சி. பாப்பு ரெட்டி (அதிமுக), அந்தியூர் செல்வராஜ் (திமுக) போன்ற முக்கியத் தலைவர்கள் இங்கிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வெற்றி பெற்றவர்கள் விவரம்

1952: டி.எஸ். அர்த்தனாரி (CPI)

1967: செ. கந்தப்பன் (திமுக)

1977: சி. பாப்பு ரெட்டி (அதிமுக)

1996: அந்தியூர் செல்வராஜ் (திமுக)

2011: பி. சம்பத்குமார் (தேமுதிக)

2016: பொன். சரஸ்வதி (அதிமுக)

2021: ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன் (கொமதேக - திமுக சின்னத்தில் போட்டி)

மொத்த வாக்காளர்கள்

தேர்தல் ஆணையத்தின் 2026 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்குப் பிறகு திருச்செங்கோடு தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை - 2,6,928 பேர். இதில் ஆண்கள் - 1,00,412 பேர், பெண்கள் - 1,06,475 பேர்.

கள நிலவரம்

தற்போதைய நிலவரப்படி, திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் ஈஸ்வரன் வெற்றி பெற்று சிட்டிங் எம்எல்ஏ-வாக இருக்கிறார். அதிமுகவில் ஜெயலலிதா இருந்தவரை 2001 முதல் 2016 வரை அதிமுகவே இங்கு வெற்றி பெற்றது. திமுகவுக்கு இங்கு குறிப்பிடத்தக்க வாக்கு வங்கி இருந்தாலும் சரியான வேட்பாளர் மற்றும் கள அரசியலில் கோட்டைவிட்டதே அக்கட்சியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம். திமுக நேரடியாக இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு மூன்று முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிமுக இத்தொகுதியில் நேரடியாக போட்டியிட்டு 7 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. 

திமுக-வின் நிலை

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் திமுக அமைப்பு ரீதியாக இப்போது வலுவாகவே இருக்கிறது. நகரம், கிராமம் என எல்லா மட்டத்திலும் வேலை பார்க்க நிர்வாகிகள் இருக்கிறார்கள். ஆனால், திமுக தலைமை இந்த தொகுதியை கூட்டணிக்கு ஒதுக்குவதிலேயே முனைப்பு காட்டுவது கட்சி நிர்வாகிகளிடையே சோர்வை ஏற்படுத்துகிறது. ஏனென்றால் திமுக நேரடியாக திருச்செங்கோடு தொகுதியில் களமிறங்க வேண்டும் என நிர்வாகிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அப்படி போட்டியிட்டால் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது என கருதுகின்றனர்.

அதிமுகவின் நிலை

அதிமுகவையும் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. திமுகவுக்கு நிகரான வலுவான கட்டமைப்பு உள்ளது. ஆனால், மக்களிடையே தொகுதி முழுவதும் அறியப்படும் முகமாக யாரும் இல்லாதது அக்கட்சிக்கு பின்னடைவு. முன்னாள் எம்ஏல்ஏவான பொன் சரஸ்வதி கவுன்சிலர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்திருப்பதால் அவருக்கு இம்முறை சீட் கிடைக்காது என்ற தகவல் தொகுதிக்குள் உலாவுகிறது. அவருக்கு மாற்றாக சிலர் தொகுதிக்குள் அறியப்பட்டாலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் கடுமையான உழைப்பை போட்டால் மட்டுமே இப்போது திமுக இருக்கும் கட்டமைப்புக்கு ஈடுகொடுக்க முடியும்.

இம்முறை யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் திமுக நேரடியாக களம் கண்டால் வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கிறது என சொல்லலாம். ஆனால், கூட்டணிக்கு ஒதுக்கினால் வெறிக்காக அதிமுகவுக்கு இணையாக களத்தில் உழைக்க வேண்டியிருக்கும். அதிமுகவையும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. கட்டமைப்பு வலுவாக இருப்பதால் பிரச்சாரத்தில் அதிதீவிர கவனம் செலுத்தினால் கடும் போட்டியை கொடுக்க முடியும். ஒருவேளை திமுக இந்த தொகுதியை மீண்டும் கூட்டணிக்கு, அதாவது கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு ஒதுக்கினால் போட்டி எப்போதும் போலவே கடுமையாக இருக்கும். வெற்றி தோல்வி வாக்கு வித்தியாசம் குறைந்த அளவிலேயே இருக்கும்.

வெற்றியை தீர்மானிக்கப்போவது யார்?

நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக்கழகம் ஆகிய கட்சிகள் பெறும் வாக்குகளே இத்தொகுதியின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கும். தவெகவின் முக்கிய முகமாக உள்ள அருண்ராஜ் இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார். தொகுதி முழுவதும் இளைஞர்கள் மத்தியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு வரவேற்பு இருக்கிறது. ஆனால், அது வெற்றிக் கோட்டை தொடும் அளவுக்கு இருக்கிறதா? என்பதை சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் கிராமம், நகரங்களில் திமுக, அதிமுகவுக்கு இணையாக கட்டமைப்பு இல்லை என்பது பெரும் பலவீனம். இவர்கள் எந்தக் கட்சியின் வாக்குகளை பிரிக்கப்போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே இம்முறை திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியின் வெற்றி தோல்வி தீர்மானிக்கப்படும். 

மேலும் படிக்க | கரூர் தொகுதி : செந்தில் பாலாஜி vs எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் - வெற்றி பெறப்போவது யார்?

மேலும் படிக்க | இணையத்தை கலக்கும் ‘தவெக’ புடவை! விலை என்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்...

மேலும் படிக்க | பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக நிற்கும் பிரபல நடிகர் மகள்.. யார் தெரியுமா? திமுக பக்கா பிளான்

