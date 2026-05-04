தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி, தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இது நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு பொதுத் தொகுதியாகும்.
திருச்செங்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தொகுதியில் 89.97% வாக்குகள் பதிவாகின. தற்போதைய நிலவரப்படி, மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்குப் பிறகே அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் முடிவுகள் தெரியவரும்.
திருச்செங்கோடு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK/KMDK): ஈஸ்வரன்
அதிமுக (AIADMK): ஆர். சந்திரசேகர்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): அருண்ராஜ்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரேவதி
திருச்செங்கோடு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை:
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,89,417
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,42,863
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,46,521
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 33
திருச்செங்கோடு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.97% ஆகும்.
திருச்செங்கோடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ஈ. ஆர். ஈஸ்வரன் (திமுக கூட்டணி) - 81,688 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: சரஸ்வதி (அதிமுக)
வாக்கு வித்தியாசம்: 2,862 வாக்குகள்
திருச்செங்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் 82.4% வாக்குகள் பதிவாகின.
நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
சேந்தமங்கலம் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் சில நிமிடங்களில்..
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ