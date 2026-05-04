தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tiruchengode Election Result 2026: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செங்கோடு (Tiruchengode) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 10:26 AM IST
வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு
திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி, தமிழ்நாட்டின் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இது நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு பொதுத் தொகுதியாகும்.

திருச்செங்கோடு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செங்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தொகுதியில் 89.97% வாக்குகள் பதிவாகின. தற்போதைய நிலவரப்படி, மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்குப் பிறகே அதிகாரப்பூர்வ தேர்தல் முடிவுகள் தெரியவரும்.

திருச்செங்கோடு  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK/KMDK): ஈஸ்வரன் 

அதிமுக (AIADMK): ஆர். சந்திரசேகர் 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK): அருண்ராஜ் 

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரேவதி 

திருச்செங்கோடு தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை:

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,89,417

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,42,863

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,46,521

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 33

திருச்செங்கோடு தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.97%  ஆகும்.

திருச்செங்கோடு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021 

வெற்றி: ஈ. ஆர். ஈஸ்வரன் (திமுக கூட்டணி) - 81,688 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: சரஸ்வதி (அதிமுக)

வாக்கு வித்தியாசம்: 2,862 வாக்குகள்

திருச்செங்கோடு தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் 82.4% வாக்குகள் பதிவாகின.

நாமக்கல் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

