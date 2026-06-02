/திருச்செங்கோடு : அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மாணவர் சேர்க்கை - மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை

Tiruchengode Government ITI Admission 2026: தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் கீழ், நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு வட்டம் மல்லசமுத்திரத்தில் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (SCVT) தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையத்தில் 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை மாநில தொழில்நுட்பக் குழும பாடத்திட்ட முறையில் தற்போது நடைபெறுகிறது. இங்கு இரண்டு ஆண்டுகால தொழிற்பிரிவுகளான Mechanic Electric Vehicle (10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி) மற்றும் Wireman (8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி), ஓராண்டு கால தொழிற்பிரிவான Sewing Technology (8-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி), மற்றும் 6 மாத கால தொழிற்பிரிவான Drone Pilot (10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி) ஆகிய பிரிவுகளுக்கு மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
|தொழிற்பிரிவின் பெயர் (Trade Name)
|படிப்பின் காலம் (Duration)
|தேவையான கல்வித்தகுதி (Eligibility)
|Mechanic Electric Vehicle
|2 ஆண்டுகள்
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி ($10^{th}$ Pass)
|Wireman
|2 ஆண்டுகள்
|8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி ($8^{th}$ Pass)
|Sewing Technology
|1 ஆண்டு
|8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி ($8^{th}$ Pass)
|Drone Pilot
|6 மாதங்கள்
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி ($10^{th}$ Pass)
இப்பயிற்சிகளுக்கு 8-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 10-ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி தேர்ச்சி பெற்ற ஆண், பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிப்பவர்களின் வயது வரம்பு குறைந்தபட்சம் 14 வயது முதல் 40 வயது வரை இருக்க வேண்டும். மகளிருக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பு ஏதுமில்லை. தகுதியுடைய மாணவ, மாணவியர்கள் 16.05.2026 முதல் 03.06.2026 வரை www.skilltraining.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் வழியே விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது திருச்செங்கோடு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு நேரில் வருகை புரிந்தும் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.50/- மற்றும் சேர்க்கைக் கட்டணம் ரூ.195/- ஐ சேர்க்கையின் போது நேரடியாகச் செலுத்த வேண்டும்.
|வ.எண்
|சலுகைகளின் விவரம்
|1
|பிரதி மாதம் ₹750/- க்கான கல்வி உதவித்தொகை
|2
|புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ₹1,000/-
|3
|தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹1,000/-
|4
|விலையில்லா சீருடை
|5
|விலையில்லா பாடப்புத்தகம் மற்றும் வரைபடக் கருவிகள்
|6
|விலையில்லா காலணி (1 ஜோடி)
|7
|விலையில்லா மிதிவண்டி
|8
|கட்டணமில்லா அரசு போக்குவரத்து வசதி (Bus Pass)
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிலும் பயிற்சியாளர்களுக்குப் பயிற்சிக் காலத்தின் பொழுது பின்வரும் தமிழக அரசின் சலுகைகள் இலவசமாக வழங்கப்படும்:
பிரதி மாதம் ரூ.750/- க்கான கல்வி உதவித்தொகை.
விலையில்லா சீருடை, விலையில்லா பாடப்புத்தகம் மற்றும் வரைபடக் கருவிகள்.
விலையில்லா காலணி (1 ஜோடி) மற்றும் விலையில்லா மிதிவண்டி.
புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள பெண் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000/- உதவித்தொகை.
தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள ஆண் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1,000/- உதவித்தொகை.
கட்டணமில்லா அரசுப் போக்குவரத்து வசதி (பஸ் பாஸ்).
தேவைப்படும் ஆவணங்கள் மற்றும் தொடர்பு எண்கள்
விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் பின்வரும் ஆவணங்களை எடுத்துவர வேண்டும்:
8-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் (8th Marksheet)
10-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் (10th Marksheet)
மாற்றுச் சான்றிதழ் (Transfer Certificate)
சாதிச் சான்றிதழ் (Community Certificate)
அசல் ஆதார் அட்டை (Aadhar Card)
பாஸ்போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் (Passport Size Photos)
இச்சேர்க்கை தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு 04288-287001, 90807 55060, 99654 75544 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.