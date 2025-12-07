தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக இருக்க காரணம் முதல்வர் - திருச்சி சிவா!

சென்னை மணலியில், சென்னை வடகிழக்கு மாவட்ட திருவெற்றியூர் மத்திய பகுதி பொறியாளர் அணி சார்பில், தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு, 501 நபர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா மற்றும் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம், மாவட்ட பொறியாளர் அணி அமைப்பாளர் உதயராஜ் ஏற்பாட்டில் மத்திய பகுதிச் செயலாளரும் மண்டலக்குழு தலைவருமான ஏவி ஆறுமுகம் முன்னிலையில், சென்னை வடகிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் மாதவரம் சுதர்சனம் எம் எல் ஏ தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கழக துணைப் பொதுச் செயலாளர் திருச்சி சிவா எம்பி கலந்துகொண்டு 5 பெண்களுக்கு கிரைண்டர் உள்பட 501 நபர்களுக்கு ஹாட் பாக்ஸ் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
அதிமுக டூ திமுக
முன்னதாக அதிமுகவை சேர்ந்த 10-க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களை திமுகவில் இணைத்து கொண்டனர். அவர்களுக்கு திருச்சி சிவா எம் பி கழக இரு வண்ணத்துண்டை அணிவித்து வரவேற்றார். பின்னர் மேடையில் பேசிய கழக துணை பொதுச்செயலாளர் திருச்சி சிவா எம் பி, அறிஞர் அண்ணாவுக்கு பின்னால் எப்படி கலைஞரோ அப்படி கலைஞருக்கு பின்னால் இன்று தளபதி இந்தியாவிலேயே சிறந்த தலைவராக சிறந்த முதல்வர் என்ற பேரை நிலை நாட்டியிருக்கிறார். ஒரு இயக்கத்தின் பணி என்பதும் தொடர்ச்சி என்பதும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றால் இளைஞர்களின் வரவு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். திமுகவை போல இளைஞர்களைக் கொண்ட ஒரு இயக்கம் வேறு எங்கும் இல்லை.
அதிகமான இளைஞர்கள்
இந்தியா தான் உலகத்திலேயே அதிகமான அளவில் இளைஞர்களை மக்கள் தொகையில் கொண்ட ஒரு நாடு. 140 கோடி மக்கள் உள்ள இந்தியாவில் 65 விழுக்காடு இளைஞர்கள். அதே போல் இந்த இயக்கத்தில் எப்படி மூத்தவர்கள் இருக்கிறோமோ அதே போல் இளைஞர்களும் நிறைய வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் தொடர்ந்து உழைக்கிறார்கள். அவர்களை ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு சக்தியாக உதயநிதி ஸ்டாலின் இருக்கிறார். தலைவன் என்பது யார் அடையாளம் காட்டப்படுபவர்கள் எல்லாம் அல்ல, முன்னிலைப்படுத்தப்படுபவர்கள் எல்லாம் அல்ல, தங்கள் தோள்களிலே சவாரி செய்கின்றவர்கள் சில பேர் என்பதற்கல்ல ஒரு பெரும் கூட்டத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டு அவர்களை ஒரு இலக்கை நோக்கி நடக்க வைக்கிறவன் தான் தலைவன் என்பதற்கு இலக்கணமாக எப்படி தளபதி கிளம்பினாரோ, அப்படி உதயநிதி ஸ்டாலின் பின்னால் இந்த இளைய தலைமுறை அணிவகுக்கிறது என்பதால் என் பூரிப்பாக இருக்கிறது.
திமுக
திமுக என்று சொன்னாலே எதை செய்தாலும் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆட்சி நடத்துகிறோமோ அது உங்களுக்காக கட்சி நடத்துகிறோமோ இந்த மண்ணுக்காக மொழிக்காக மானத்திற்காக அந்த வகையில் இன்று தமிழ்நாடு எல்லா வகையிலும் முன்னணியில் நிற்கிறது. டெல்லியில் மாநிலங்களவையில் பல கட்சிகளைச் சார்ந்த தலைவர்கள் தங்களிடம் பேசும் பொழுது உங்கள் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் போல் எங்களுக்கு ஒருவர் வேண்டுமென்று ஏக்கம் அடிக்கடிக்கு பிறக்கிறது என்பார்கள். நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு பெரும் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை எழுப்பியது திமுக.
திருப்பரங்குன்றம்
தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் திருப்பரங்குன்றம் என்ற இடத்தில் காலங்காலமாக தொடர்ந்து பின்பற்றுகின்ற ஒருமுறை. ஆங்கே கார்த்திகேயன் போது தீபம் ஏற்றப்படும் அது எல்லோரும் எல்லா ஊர்களும் மலைகளில் இருக்கின்ற செய்வது வழக்கம் அந்த மலையில் ஒரு பகுதியில் சிக்கந்தர் தர்கா ஒன்று இருக்கிறது. அந்த இடத்தில் இருவருக்கும் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டது. இந்த இடத்தில் நீங்கள் தீபம் ஏற்றுள்ள கொள்ளலாம் நீங்கள் வழிபாட்டுத்தலமாக வெற்றி கொள்ளும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பற்றி வருகின்றோம். இந்தாண்டு அப்படித்தான் 2016 ஆம் ஆண்டு ஒரு பிரச்சனை தொடர்பாக நீதிமன்ற சென்றபோது 2017 இல் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியது. அதில் அங்கு இருக்கின்ற உச்சிப்பிள்ளையர் கருத்துணியில் தீபம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வேரிடத்தில் ஏற்றக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள்.
முக ஸ்டாலின்
முதலமைச்சரை பொறுத்தவரை அவர் மீது பல விமர்சனங்களை வைக்கலாம். ஆனால் நடுநிலையாளர்கள் ஒத்துக் கொள்கிறார்கள் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னால்தான் ஆயிரக்கணக்கான கோயில்கள் குடமுழுக்கு விழா நடந்திருக்கிறது. பயன்படாமல் இருந்த ஆலயங்கள் புதைக்கப்பட்டு பொலிவுடன் விளங்குகின்றன. ஒரு வேலை விளக்கு கூட எரிய முடியாத கோயில்கள் இன்று விழாக்களும் பூஜைகளும் நடைபெறுகிறது. அதனை பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்கள் மட்டுமில்லாமல் அர்ச்சகர்கள் கூடும் சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கென்று வாரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக இந்துக்களின் உணர்வுகளை எப்படி பாதுகாக்கின்றோமோ அப்படி எல்லோருடைய உணர்வுகளையும் பாதுகாப்போம்.
தமிழ்நாட்டில் இன்றும் அமைதி பூங்காவாக இருக்கிறது காரணம். நடைபெறுகின்ற ஆட்சி அதனுடைய முதலமைச்சர். இந்த நாட்டில் வாழ்பவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தேடி தேடி செய்கிறார் யாரும் எதையும் கேட்டு அவர் செய்வதில்லை. சிவபெருமானை சொல்வார்கள் தாயினும் சால புரிந்து இறைவன் தாயை விட அதிகமாக யார் என்ன யாருக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேலி செய்வார் என்று பாடுவார்கள் அதற்கு பல கதைகள் உண்டு. அதைப்போல அந்த சொற்களை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு தாயினும் சால புரிந்து என்பதைப் போல தாயுமானவன் என்று சொல்வதைப் போல ஒரு தாயாக மாறி இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற பெண்கள் தாய்மார்கள் இளைஞர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவையோ யாரும் கேட்காமல் தானாகவே செய்கின்ற ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்கிறார்.
நாங்கள் நாட்டைக் காப்பாற்ற முனைகிறோம் என்றால் துணை நிற்கின்ற கடமை தாய்மார்களுக்கு இருக்கிறது பல பேர் படையெடுத்து வரலாம் எத்தனை பேர் நல முயற்சி செய்யலாம். திருப்பரங்குன்றத்தில் செய்வதை போல சதி வேலை செய்யலாம் சட்ட ஒழுங்கை எடுக்க முயற்சிக்கலாம் ஆனால் மக்கள் சக்தி எங்கள் பின்னால் இருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருப்போம் உயர்ந்த தியாகத்தின் ஏற்க தயாராக இருப்போம் என்று பேசினார்.
