தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்சுழி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருச்சுழி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 208வது தொகுதியாகும். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஆன்மீகம் மற்றும் வரலாற்றுப் பெருமை கொண்ட ஒரு அற்புதமான தொகுதி திருச்சுழி (Tiruchuli). இங்கு புகழ்பெற்ற ஞானி ரமண மகரிஷி 1879-ஆம் ஆண்டு இந்த ஊரில்தான் பிறந்தார். தற்போதைய தமிழகத் தொழில்துறை அமைச்சரான திரு. தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் இந்தத் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் (2021 முதல்). இவர் 2011, 2016 மற்றும் 2021 எனத் தொடர்ந்து மூன்று முறை இத்தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இது அவரது செல்வாக்கையும், தொகுதி மக்களின் நம்பிக்கையையும் காட்டுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 06:44 AM IST

திருச்சுழி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருச்சுழி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

திருச்சுழி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): தங்கம் தென்னரசு (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)

அஇஅதிமுக (AIADMK): ராஜவர்மன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.சமயன்

நாதக (NMK) : கார்த்திக் ராஜா

திருச்சுழி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 205301
ஆண் வாக்காளர்கள்: 101165
பெண் வாக்காளர்கள்: 104121
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 15

திருச்சுழி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.23% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

திருச்சுழி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: தங்கம் தென்னரசு (திராவிட முன்னேற்ற கழகம்) - 102,225 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ராஜசேகர் (AIMMK ) - 41,233 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஜெ ஆனந்த ஜோதி - 13,787 வாக்குகள்

அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்: கே.கே.சிவசாமி - 6,441 வாக்குகள்

திருச்சுழி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருச்சுழி தொகுதியில் 78.11% வாக்குகள் பதிவாகின.

விருதுநகர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

