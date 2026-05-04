தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருக்கோயிலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tirukkoyilur Election Result 2026: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்கோயிலூர் (Tirukkoyilur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:10 AM IST

திருக்கோயிலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருக்கோயிலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 76), திமுகவின் மூத்த தலைவரும் அமைச்சருமான க. பொன்முடியின் கோட்டையாகத் திகழும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் இத்தொகுதியில் க. பொன்முடி தொடர்ச்சியாக மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது நடைபெறும் 2026 சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில், அவருக்கு பதிலாக அவரது மகனும், நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினருமான டாக்டர் பொன். கௌதம சிகாமணி திமுக சார்பில் வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார். இவரை எதிர்த்து, அதிமுக சார்பில் எஸ். பழனிசாமி போட்டியிடுகிறார். 

திருக்கோயிலூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்  

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று திருக்கோயிலூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

திருக்கோயிலூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026  

திமுக (DMK): டாக்டர் பொன். கௌதம சிகாமணி
அதிமுக (AIADMK): எஸ். பழனிசாமி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கே. ஹேமராஜன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): விஜய் பரணி பாலாஜி

திருக்கோயிலூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021  

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருக்கோயிலூர் தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) வெற்றி பெற்றது.

வெற்றி விவரங்கள்  

வெற்றி: க. பொன்முடி (திமுக) - 1,10,980 வாக்குகள் (56.56%)
இரண்டாம் இடம்: வி.ஏ.டி. கலிவரதன் (பாஜக) - 51,300 வாக்குகள் (26.14%) 

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் க. பொன்முடி, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளரை 59,680 வாக்குகள் என்ற பிரம்மாண்டமான வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார். 

