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திருநெல்வேலி அருகே பயங்கரம்: மது அருந்துவதை தட்டிக்கேட்ட தந்தையை இரும்புக் கம்பியால் அடித்துக் கொன்ற மகன்..!

Tirunelveli Murder News: திருநெல்வேலி அருகே, வேலைக்கு செல்லாமல் ஊர் சுற்றி வந்த மகனை கண்டித்த தந்தையை, மதுபோதையில் இரும்புக் கம்பியால் கொடூரமாக தாக்கி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 05, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:22 PM IST
திருநெல்வேலி அருகே பயங்கரம்: மது அருந்துவதை தட்டிக்கேட்ட தந்தையை இரும்புக் கம்பியால் அடித்துக் கொன்ற மகன்..!
Image Credit: Tirunelveli Murder

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