/திருநெல்வேலி அருகே பயங்கரம்: மது அருந்துவதை தட்டிக்கேட்ட தந்தையை இரும்புக் கம்பியால் அடித்துக் கொன்ற மகன்..!

Tirunelveli Muder News: திருநெல்வேலி மாவட்டம், மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் உள்ள பிள்ளையார் கோவில் தெருவை சேர்ந்த மாயாண்டி என்ற மகேஷ் என்பவர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் உள்ள கடைகளுக்கு பைனான்ஸ் விடும் வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு கல்யாணி என்ற மனைவியும், மகாராஜன் என்ற மகன் மற்றும் இரு மகள்களும் உள்ளனர். இவரின் மகன் மகாராஜன் 11-ம் வகுப்பு வரையில் மட்டுமே படித்த நிலையில் அதற்கு பிறகு படிப்பை தொடராமல் பாதியில் படிப்பை நிறுத்தியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து வேலைக்கும் செல்லாமல் ஊர் சுற்றி வந்துள்ளார். இதனால் மகாராஜனின் தந்தையான மாயாண்டி அவரை கண்டித்துள்ளார்.
எந்த வேலையும் இன்றி நண்பர்களுடன் ஊர் சுற்றிக் கொண்டிருந்த அவர் நாளடைவில் மதுபோதைக்கு அடிமையாகியுள்ளார். வீட்டில் உள்ள பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு சென்று மது அருந்துவதும், கஞ்சா புகைப்பதையும் வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து மகனின் செயல் தந்தை மாயாண்டிக்கு தெரியவரவே அவரை கண்டித்து, போதைப்பழக்கத்தை விட்டுவிட்டு சரியான வேலைக்கு செல்லும்படி கூறியுள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே தினமும் பெரிய வாக்குவாதமே நடக்கும். அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு நாள் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றியுள்ளது.
மகாராஜன் கடந்த 3-ம் தேதி அதிகளவில் மது அருந்திவிட்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். இதனைப் பார்த்த அவரது தந்தை மாயாண்டி இரண்டு பெண் பிள்ளைகள் இருக்கும் வீட்டில் இப்படி மதுபோதையில் வருவது சரியில்லை என்றும், மீண்டும் இது போல் நடந்து கொண்டால் நடப்பதே வேறு என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளதாக தெரிகிறது. போதை தலைக்கேறிய மகாராஜன் இரவு உறங்கச் சென்றுவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து நள்ளிரவில் 2 மணிக்கு திடீரென விழித்துக் கொண்ட மகாராஜன் போதையில் தனது தந்தையை எழுப்பி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இந்த வாக்குவாதம் முற்றவே ஆத்திரம் அடைந்த மகாராஜன் தந்தை என்றும் பாராமல் அருகில் இருந்த இரும்பு ராடைக் கொண்டு சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார். இதில் நிலைகுலைந்து போன மாயாண்டி ரத்தவெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
தந்தை உயிரிழந்ததைக் கண்ட மகன் அங்கிருந்து தப்பியோடியுள்ளார். நள்ளிரவில் சத்தம் கேட்டு எழுந்து வந்த மாயாண்டியின் மனைவி மற்றும் மகள்கள் அவரின் நிலைமையை பார்த்து கதறி அழுதுள்ளனர். தனது கணவரை யார் இவ்வாறு செய்தது என்று சந்தேகித்த மனைவி தனது மகனை தேடினார். ஆனால் அவர் வீட்டில் இல்லாததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர், கணவனை கொலை செய்தது மகன் தான் என்று உறுதி செய்த மனைவி, இது குறித்து தனது அக்கம்பக்கம் வீட்டாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
சம்பவம் குறித்து கல்யாணி போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கவே, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீஸார் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதன்பிறகு உடலைக் கைப்பற்றிய போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் அருகில் பதுங்கியிருந்து தப்பியோட முயன்ற மகாராஜனையும் போலீஸார் கைது செய்தனர்.
தனது கணவனை மகன் மகாராஜன் தான் மது போதையில் அடித்து கொலை செய்துவிட்டதாக போலீஸாரிடம் கூறிய நிலையில், மாயாண்டியை அவரது மனைவி மற்றும அவரது சகோதரர், தந்தை அடித்துக் கொலை செய்துவிட்டதாக மாயாண்டியின் சகோதரர் வைகுண்டம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். அதனால், உயிரிழந்த மாயாண்டியின் வழக்கை நியாமான முறையில் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று, மயாண்டியின் தந்தை, சகோதரர், சகோதரி ஆகியோர் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கண்ணீர் மல்க மனு அளித்தனர்.
மது போதையில் மகனே தந்தையை அடித்துக் கொலை செய்திருக்கக் கூடிய நிலையில், மனைவி மீது உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டுவது போலீஸாரிடையே மேலும் ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளது. இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.