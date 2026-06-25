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திருநெல்வேலி: மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்! ஆவின் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலை.. தேர்வு கிடையாது

Tirunelveli District Latest News: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  ஆவின் நிறுவனத்தில் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தேர்வு எதுவும் கிடையாது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 25, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:00 PM IST
திருநெல்வேலி: மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்! ஆவின் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலை.. தேர்வு கிடையாது
Image Credit: Tirunelveli District Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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