/திருநெல்வேலி: மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்! ஆவின் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலை.. தேர்வு கிடையாது

Tirunelveli District Aavin Jobs: தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆவின் பாலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆவின் நிர்வாகம் அவ்வப்போது வேலைவாய்ப்புகள் குறித்த அறிவிப்பையும் வெளியிட்டு வருகிறது. ஆவின் நிர்வாகம் பல்வேறு துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவித்து வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக உள்ள ஆவின் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது.
கைநிறைய சம்பளம், நிரந்தரமான வேலை உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக ஆவின் வேலைக்காக பலரும் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், திருநெல்வேலியில் ஆவின் வேலைவாய்ப்பு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி ஆவின் வேலைவாய்ப்பு குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் ஆவின் நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேரி கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 3 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு வருடம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்த பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். தேவைகேற்பு ஒரு வருடன் பணி நீட்டிப்பு செய்யப்படும் என ஆவின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணிக்கான நேர்முகத் தேர்வு ஜூன் 29ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நேர்முகத் தேர்வுக்கு அசல் சான்றிதழுடன் வர வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. உங்களுக்கான பயண செலவு, தங்குமிடம் போன்ற செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வு ரெட்டியார்பேட்டி சாலை, பெருமாள்புரம், திருநெல்வேலி என்ற முகவரியில் நடக்கிறது. இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 9994729296 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.