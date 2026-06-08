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ரூ.20,000 பரிசு + கவுரவ விருது... கலைஞர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Tirunelveli art awards 2026 : திருநெல்வேலி மாவட்டக் கலை மன்றம் வாயிலாக பதினைந்து சிறந்த கலைஞர்களுக்கு 2025-2026 ஆம் ஆண்டு கலை விருதுகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என மாவட் ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:39 AM IST
ரூ.20,000 பரிசு + கவுரவ விருது... கலைஞர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் முக்கிய அறிவிப்பு!
Image Credit: Tirunelveli art awards 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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ரூ.20,000 பரிசு + கவுரவ விருது... கலைஞர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் முக்கிய அறிவிப்பு!
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