/நெல்லை பாதிரியாருக்கு மரண தண்டனை! சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் தீர்ப்பு...

2022ஆம் ஆண்டில், நெல்லை பகுதிக்குட்பட்ட வழிபாட்டு தலத்திற்கு, பிரார்த்தனைக்காக வந்திருந்த 4 சிறுமிகளை, அங்கு பணியாற்றி வந்த பாதிரியார் ஆபிரகாம் (47) என்பவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
2022ல் நடந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, பாதிரியார் ஆபிரகாமிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைப்பெற்று வந்தது. இந்த வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்ததை அடுத்து, குற்றம் சாட்டப்பட்ட பாதிரியார் ஆபிரகாம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபனம் ஆனது. இதைத்தொடர்ந்து, குற்றவாளி ஆபிரகாமிற்கு மரண தண்டனை விதித்து, நீதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கிறார். மேலும், இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட 4 சிறுமிகளுக்கும் தலா ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது.
2022ஆம் ஆண்டில், தேவர்குளம் அருகே உள்ள தேவ இலந்தைக்குளம் பகுதியில் இருக்கும் பிரார்த்தனை நடத்தும் தேவாலையத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்தது. இங்கு, பள்ளி விடுமுறையையொட்டி 4 சிறுமிகள் அந்த இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறார்கள். அப்போது தார்மீக அறிவியல் (Moral Science) வகுப்பு எடுப்பதாக கூறி, அந்த தேவாலையத்தின் பாதிரியாரான ஆபிரகாம் அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கிறார். இது குறித்து ஜூலை 5, 2022ஆம் ஆண்டு புகார் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலடைக்கப்பட்டார்.