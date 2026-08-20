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நெல்லை பாதிரியாருக்கு மரண தண்டனை! சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் தீர்ப்பு...

திருநெல்வேலியில், பிரார்த்தனைக்கு வந்த 4 சிறுமிகளுக்கு சர்ச் பாதிரியார் அபிரகாம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரபரப்பு தீர்ப்பு குரித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து  கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 20, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:18 PM IST
நெல்லை பாதிரியாருக்கு மரண தண்டனை! சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் தீர்ப்பு...
Image Credit: Father Abhraham Sentenced To Death | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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