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திருநெல்வேலி அருகே பயங்கரம்: காதல் திருமணம் செய்த மகள் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய தந்தை..!

Tirunelveli Petrol Bomb News: திருநெல்வேலி அருகே, காதல் திருமணம் செய்துக் கொண்ட தனது மகள் வீட்டின் மீது தந்தையே பெட்ரோல் வீசிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByMathan
Published: Jun 04, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:43 PM IST
திருநெல்வேலி அருகே பயங்கரம்: காதல் திருமணம் செய்த மகள் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய தந்தை..!
Image Credit: Tirunelveli Petrol Bomb Attack

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Mathan

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