/திருநெல்வேலி அருகே பயங்கரம்: காதல் திருமணம் செய்த மகள் வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய தந்தை..!

Tirunelveli Petrol Bomb News: திருநெல்வேலி மாவட்டம், மூலக்கரைப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவர் அதேப் பகுதியில் சமையல் கலைஞராக வேலை செய்து வருகிறார். அக்கம் பக்க கிராமத்தில் ஒரு விஷேசம் என்றால் இவருடைய சமையல் இல்லாமல் இருந்ததில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால், அவருடைய கைமணம் அப்படி இருக்கும். இவருக்கு திவ்யா என்ற மகள் இருக்கிறார். தன்னுடைய மகளுக்கு சமீப காலமாக வரன் பார்த்து வந்துள்ளார். மாப்பிள்ளை வீட்டாரின் வரதட்சணை எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்ததால் அந்த வரனும் தள்ளிப் போய்க் கொண்டு இருந்தது.
இந்த நிலையில் தான் திவ்யாவுக்கும் அதேப் பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துக்குமார் என்பவருக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறி தங்களது காதலை வளர்த்து வந்துள்ளனர். திவ்யாவின் வீட்டிலும் வரன் பார்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இவரும் தங்களுக்குள் காதலை வளர்த்து வந்துள்ளனர். தான் காதலிக்கும் விஷயத்தை திவ்யா தன் தந்தையிடம் தெரிவித்த நிலையில் அதற்கு அவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இது குறித்து தன்னை மீறி எதுவும் செய்யக் கூடாது என தனது மகளுக்கு எச்சரிக்கையும் விடுத்துள்ளார்.
முருகன் தனது மகள் திவ்யாவுக்கு வரன் பார்க்கும் வேலையை தீவிரப்படுத்தி வந்த நிலையில், திவ்யா தனது வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி காதலன் முத்துக்குமாருடன் கோவிலில் வைத்து ரகசிய திருமணம் செய்துள்ளார். அதன் பிறகு இருவரும் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளனர்.
தன் மகள் முத்துக்குமாரை திருமணம் செய்துக் கொண்டதை அறிந்த தந்தை தனது மாப்பிள்ளையின் வீட்டிற்கு சென்று அங்கு கண்ணில் தென்பட்ட பொருட்களையெல்லாம் அரிவாளால் அடித்து நொறுக்கியுள்ளார். அனைத்து பொருட்களையும் அடித்து நொறுக்கியும் ஆத்திரம் தீராத, அவர் மேலும் அவரது வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டை வீசியுள்ளார். இதில் அவரது வீட்டு சுவர், அருகிலிருந்த பொருட்கள், கதவு என அனைத்தும் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளது.
பலத்த சத்தம் கேட்டு உடனடியாக ஓடிவந்த அப்பகுதி மக்கள், அந்த வீட்டிற்கு விரைந்து இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முருகனை பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார் எதற்காக வீட்டின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது? ஏதேனும் முன்விரோதமா? என்று பல கோணத்தில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.