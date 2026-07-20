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திருநெல்வேலி: வாகன ஓட்டிகளே அலர்ட்! 30 கி.மீ வேக வரம்பு கட்டாயம்... அதிரடி அறிவிப்பு

Tirunelveli District News: நகர எல்லைக்குள் வாகனங்கள் மணிக்கு 30 கி.மீ வேக வரம்பை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார். இதனை வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 20, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:33 PM IST
திருநெல்வேலி: வாகன ஓட்டிகளே அலர்ட்! 30 கி.மீ வேக வரம்பு கட்டாயம்... அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Tirunelveli District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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திருநெல்வேலி: வாகன ஓட்டிகளே அலர்ட்! 30 கி.மீ வேக வரம்பு கட்டாயம்... அதிரடி அறிவிப்பு
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