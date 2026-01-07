English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  நீதிமன்றங்களுக்கான விடுமுறை பட்டியல்: இந்த நாட்களில் நீதிமன்றங்கள் செயல்படாது!

நீதிமன்றங்களுக்கான விடுமுறை பட்டியல்: இந்த நாட்களில் நீதிமன்றங்கள் செயல்படாது!

Tamil Nadu court holidays 2026  :  தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கான விடுமுறைப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. திருநெல்வேலியில் எந்தெந்த நாட்கள் விடுமுறை என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:00 PM IST
  • மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு விடுமுறை
  • 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டியல் வெளியானது
  • சில சனிக்கிழமைகளில் நீதிமன்றங்கள் செயல்படும்

நீதிமன்றங்களுக்கான விடுமுறை பட்டியல்: இந்த நாட்களில் நீதிமன்றங்கள் செயல்படாது!

Tamil Nadu court holidays 2026  :  தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கான விடுமுறைப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அந்தவகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எந்தெந்த நாட்களில் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் செயல்பாடு, எந்தெந்த தேதிகளில் சனிக்கிழமை நீதிமன்றங்கள் செயல்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

திருநெல்வேலி மாவட்ட நீதிமன்ற விடுமுறை அறிவிப்பு - 2026

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், சார்பு மற்றும் முன்சீப் நீதிமன்றங்களுக்கான 2026-ஆம் ஆண்டு விடுமுறைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நீண்ட கால விடுமுறைகள்:

கோடை விடுமுறை: மே 1, 2026 முதல் மே 31, 2026 வரை.

தசரா விடுமுறை: அக்டோபர் 17, 2026 முதல் அக்டோபர் 25, 2026 வரை.

கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை: டிசம்பர் 23, 2026 முதல் டிசம்பர் 31, 2026 வரை.

மாத வாரியாக அரசு மற்றும் நீதிமன்ற விடுமுறை நாட்கள்:

ஜனவரி: 1-ஆம் தேதி (புத்தாண்டு), 13 மற்றும் 14-ஆம் தேதிகள் (நீதிமன்ற விடுமுறை), 15-ஆம் தேதி (பொங்கல்), 16-ஆம் தேதி (திருவள்ளுவர் தினம்), 26-ஆம் தேதி (குடியரசு தினம்).

மார்ச்: 19-ஆம் தேதி (தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு), 20-ஆம் தேதி (நீதிமன்ற விடுமுறை), 31-ஆம் தேதி (மகாவீர் ஜெயந்தி).

ஏப்ரல்: 3-ஆம் தேதி (புனித வெள்ளி), 13-ஆம் தேதி (நீதிமன்ற விடுமுறை), 14-ஆம் தேதி (தமிழ் புத்தாண்டு/அம்பேத்கர் பிறந்தநாள்).

மே: 1-ஆம் தேதி (மே தினம்), 28-ஆம் தேதி (பக்ரீத்).

ஜூன்: 26-ஆம் தேதி (மொகரம்).

ஆகஸ்ட்: 26-ஆம் தேதி (மிலாடி நபி).

செப்டம்பர்: 4-ஆம் தேதி (கிருஷ்ண ஜெயந்தி), 14-ஆம் தேதி (விநாயகர் சதுர்த்தி).

அக்டோபர்: 2-ஆம் தேதி (காந்தி ஜெயந்தி), 19-ஆம் தேதி (ஆயுத பூஜை), 20-ஆம் தேதி (விஜயதசமி).

நவம்பர்: 9-ஆம் தேதி (நீதிமன்ற விடுமுறை).

டிசம்பர்: 25-ஆம் தேதி (கிறிஸ்துமஸ்).

சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வரும் விடுமுறைகள்: உழவர் திருநாள் (ஜனவரி 17), தைப்பூசம் (பிப்ரவரி 1), ரம்ஜான் (மார்ச் 21), சுதந்திர தினம் (ஆகஸ்ட் 15) மற்றும் தீபாவளி (நவம்பர் 8) ஆகிய பண்டிகைகள் வார இறுதி நாட்களில் வருவதால் அவை தனியாக விடுமுறை பட்டியலில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

விடுமுறை தினத்தில் வேலை நாட்கள்

வேலை சனிக்கிழமைகள்: ஜனவரி 3, பிப்ரவரி 7, மார்ச் 7, ஏப்ரல் 18, ஜூன் 6, ஜூலை 4, ஆகஸ்ட் 1, செப்டம்பர் 19, நவம்பர் 21 மற்றும் டிசம்பர் 5 ஆகிய சனிக்கிழமைகள் நீதிமன்றங்களுக்கு வேலை நாட்கள் ஆகும்.

குடும்ப நல நீதிமன்றம்: திருநெல்வேலி குடும்ப நல நீதிமன்றத்திற்கு மே 1 முதல் மே 15 வரை மட்டுமே விடுமுறை. இந்த நீதிமன்றம் 1 மற்றும் 3-வது சனிக்கிழமைகளில் செயல்படும். மாற்றாக நவம்பர் 7-க்கு பதில் நவம்பர் 28-ஆம் தேதி வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

