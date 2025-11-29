English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாதம் ரூ.40,000 தரும் அரசு! 8ஆம் வகுப்பு படித்தாலே வேலை.. எப்படி சேருவது?

மாதம் ரூ.40,000 தரும் அரசு! 8ஆம் வகுப்பு படித்தாலே வேலை.. எப்படி சேருவது?

Tamil Nadu Government Jobs: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:31 AM IST
  • நெல்லை மக்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்
  • கைநிறைய சம்பளம்
  • நெல்லையில் அரசு வேலை

மாதம் ரூ.40,000 தரும் அரசு! 8ஆம் வகுப்பு படித்தாலே வேலை.. எப்படி சேருவது?

Tirunelveli District Recruitment 2025: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அரசு பணிக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தாலே போதும். இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுளது.

பணி விவரம்

திருநெல்வேலி மாவட்டம் நலவாழ்வு சங்கம் மூலமாக தேசிய ஊரக நலத்திட்டத்தின் கீழ் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  தேசிய சுகாதார குழும திட்டத்தின் கீழ் முற்றிலும் தற்காலிகமாக 11 மாத கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் இப்பணிகள் நிரப்பப்பட உள்ளன. அதன்படி, மூத்த சிகிச்சை மேற்பார்வையாளர், டிபி சுகாதார பணியாளர், நடுத்தர நிலை சுகாதாரம் வழங்குநர், டேட்டா எண்டரி ஆப்ரேட்டர், தூய்மையாளர், தர மேலாளர் என மொத்தம் 8 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

கல்வித்தகுதி

மூத்த சிகிச்சை மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு, சுகாதார ஆய்வாளர்   சான்றிதழ் பெற்றிருப்பது அவசியம். இருசக்கர வாகனம் ஓட்டத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதற்கான சான்றிதழையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.  டிபி சுகாதார பார்வையாளர் பணிக்கு 12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது  பட்டப்படிப்பு  முடித்திருக்க வேண்டும். கணினி ஆப்ரேஷன் சான்றிதழ் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  நடுத்தர நிலை சுகாதாரம் வழங்குநர் பணிக்கு நர்சிங் படிப்படிப்பு அல்லது GNM டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். டேட்டா எண்டரி ஆப்ரேட்டர் பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும்.

கணினி பயன்பாட்டில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். அதற்கான சான்றிதழையும் பெற்றிருப்பது அவசியம். தூய்மையாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது தேர்ச்சி பெறாதவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.  தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.  தர மேலாளர் பணிக்கு நர்சிங் அல்லது சமூக அறிவியல் சார்ந்த படிப்பில் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். மருத்துவ நிர்வாக பணியில் குறைந்தபட்ச 2 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது விவரம்

மேற்கண்ட பெரும்பாலான பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிகளுக்கு கல்வித்தகுதி மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

மாத சம்பளம்

மூத்த சிகிச்சை மேற்பார்வையாளர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.19,800, டிபி சுகாதார பார்வையாளர் பணிக்கு ரூ.18,000, நடுத்தர நிலை சுகாதார வழங்குநர் பணிக்கு ரூ.13,500, டேட்டா எண்டரி ஆப்ரேட்டர் பணிக்கு ரூ.13,500, தூய்மையாளர் பணிக்கு ரூ.8,500, தர மேலாளர் பணிக்கு ரூ.40,000  வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் Tirunelveli.nic.In  என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத் பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலமோ அல்லது நேரடியாகவோ அனுப்பலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்ப படிவத்துடன்  பிறப்பு சான்றிதழ், 10,12ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ், டிப்ளமோ, டிகிரி சான்றிதழ், ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பாஸ்போர்ட், பணிக்கான அனுபவ சான்று போன்றவற்றையும் இணைக்கலாம்.  இப்பணியிடங்களுககு டிசம்பர் 9ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பிறகு வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: நெருங்கும் Ditwah புயல்! பால், தண்ணீர் ரெடியா வச்சிக்கோங்க - சென்னை மாநகராட்சி அலர்ட்!

 

மேலும் படிக்க: டித்வா புயல்.. எங்கே உள்ளது.. எப்போது தமிழகத்தை நெருங்கும்?

Job, tamil nadu jobs, Government Jobs, Tamilnadu Government Jobs, tirunelveli jobs

