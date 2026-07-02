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திருநெல்வேலியில் இரட்டை கொலை! 5 வயது மகன், தந்தையின் தலை துண்டிப்பு.. நடந்தது என்ன?

Tirunelveli Double Murder Latest: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே பட்டக்கபகலில் மர்ம நபர்களால் இரட்டை கொலை சம்பவம் நடந்துள்ளது. 5 வயது குழந்தை மற்றும் அவரது தந்தை இரண்டு பேர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 02, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:04 PM IST
திருநெல்வேலியில் இரட்டை கொலை! 5 வயது மகன், தந்தையின் தலை துண்டிப்பு.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Tirunelveli Double MurderSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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