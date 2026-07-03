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திருநெல்வேலி: தந்தை, மகனை கொலை செய்தது எப்படி? உயிர் தப்பிய சிறுவனின் பகீர் வாக்குமூலம்

Tirunelveli Double Murder Latest Update: திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே  தந்தை மற்றும் அவரது 5 வயது மகன் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இரட்டை கொலை வழக்கில் உயிர் பிழைத்த 15 வயது சிறுவன் கொலை எப்படி நடந்தது என்பது குறித்து பகீர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 03, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:58 AM IST
திருநெல்வேலி: தந்தை, மகனை கொலை செய்தது எப்படி? உயிர் தப்பிய சிறுவனின் பகீர் வாக்குமூலம்
Image Credit: Tirunelveli Double Murder Latest UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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திருநெல்வேலி: தந்தை, மகனை கொலை செய்தது எப்படி? உயிர் தப்பிய சிறுவனின் பகீர் வாக்கும
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