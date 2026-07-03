/திருநெல்வேலி: தந்தை, மகனை கொலை செய்தது எப்படி? உயிர் தப்பிய சிறுவனின் பகீர் வாக்குமூலம்

Tirunelveli Double Murder Latest Update: திருநெல்வேலியில் தந்தை, மகன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. பழிக்கு பழியாக 14 வருடங்களுக்கு பிறகு, தொழிலாளியின் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தில் இருந்து உயிர்பிழைத்த சிறுவன் பகீர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காளிமுத்து (40). கூலித்தொழிலாளியான இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். 15 வயதில் சின்னதுரை என்ற மகனும், 5 வயதில் ஜெயராஜ் என்ற மகனும் உள்ளனர். இந்த நிலையில், நேற்று (ஜூலை 2) மாலை காளிமுத்து தனது இரு மகன்களுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.
வல்லத்துநம்பிகுளம் பகுதியில் வந்தபோது, பின் தொடர்ந்து காரில் வந்த மர்ம கும்பல் திடீரென பைக் மீது காரை வேகமாக மோதியது. இதில் நிலைத்தடுமாறி சாலை ஓரம் இருந்து புதருக்குள் பைக் கவிழ்ந்தது. காரில் இருந்து 4க்கும் மேற்பட்ட கும்பல் காளிமுத்துவை சூழ்ந்து சரமாரியாக வெட்டியது. மேலும், அரிவாளால் தலையை துண்டித்து கொடூரமாக கெலை செய்தனர். பின்னர், அவரது தலையை மட்டும் 5 கி.மீ தூரம் எடுத்து சென்று கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே கரம்பையில் விட்டுச் சென்றது.
இதற்கிடையில், பைக் மீது காரால் மோதியதில் காளிமுத்துவின் 5 வயது மகன் ஜெயராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். மற்றொரு மகன் சின்னதுரைக்க கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த போலீசார், உடனே சம்பவ இடத்திற்கு வந்து உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த சிறுவன் சின்னதுரையை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். தற்போது, 15 வயது சிறுவன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
மேலும், 5 வயது சிறுவன், காளிமுத்துவின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தன்ர். இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், 6 தனிப்படைகள் அமைத்து கொலை செய்த கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.
இந்த கொலை அதிர்ச்சி பின்னணி வெளியாகி உள்ளது. மூலச்சி கிராமத்தில் ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு குடிநீர் குழயில் தண்ணீர் பிடிப்பது தொடர்பாக இருதரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இருதரப்பினரும் ஒருவொருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டகர். இது தொடர்பாக இருதரப்பினருர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, எதிர்த் தரப்பை சேர்ந்த பெருமாள் பாண்டியன் என்பவரை, காளிமுத்து தரப்பினர் 2012ஆம் ஆண்டு கொலை செய்தவீட்டு, தலையை துண்டாக வெட்டினர். இந்த விவகாரத்தில் தொடர்ந்து மோதல் போக்கு இருந்த நிலையில், 2021ஆம் ஆண்டு காவல்துறை சார்பில் சம்மரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனாலும் பகை நீடித்து வந்தது. இந்த விஷயம் தீராக நிலையில், காளிமுத்து பல ஆண்டுகளாக வெளியூரில் வசித்து வந்துள்ளார். இரண்டு மாதங்களுக்கு முனபு தான் சொந்த ஊருக்கு வந்த நிலையில், இதனை நோட்டமிட்ட கும்பல் அவரின் தலையை துண்டித்து கொலை செய்துள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
நெல்லை வீரவநல்லூரில் நடந்த இரட்டைக் கொலை சம்பவம் குறித்து உயிர்தப்பிய சிறுவன் பகீர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். சிறுவன் சின்னதுரை கூறுகையில், ”8 பைக்குகள், ஒரு காரில் வந்த கும்பல் இருசக்கர வாகனத்தை வழிமறித்து கொடூர தாக்குதல் செய்தனர். வேலைக்கு சென்று திரும்பும் போது வழிமறித்து எங்களை தாக்கினார்கள்” எனக் கூறியுள்ளார். திருநெல்வேலியில் நடந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.