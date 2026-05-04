தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்று, திருநெல்வேலி. இது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் 224வது தொகுதியாகும்.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சியிந் ஒரு பகுதி மற்றும் பாளையங்கோட்டை தாலுகாவின் சில வருவாய் கிராமங்கள் இதில் உள்ளன. தாமிரபரணி ஆறு இத்தொகுதியின் ஊடாகப் பாய்கிறது. பிள்ளைமார், தேவர், இஸ்லாமியர், நாடார், பட்டியலின மக்கள் கணிசமாக இங்கு உள்ளனர்.
திருநெல்வேலி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) திருநெல்வேலி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): சுப்பிரமணியன்
அதிமுக (ADMK): தச்சை கணேசராஜா
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சத்யா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்.எஸ். முருகன்
திருநெல்வேலி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,33,571
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,42,206
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 80
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,75,857
திருநெல்வேலி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 78.21% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 11% அதிகம்).
திருநெல்வேலி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: நயினார் நாகேந்திரன் (பாஜக) - 92,282 வாக்குகள் (அதிமுக கூட்டணியில்)
இரண்டாம் இடம்: ஏஎல்எஸ் லட்சுமணன் (திமுக) - 69,175 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சத்யா - 19,162 வாக்குகள்
திருநெல்வேலி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருநெல்வேலி தொகுதியில் 67.71% வாக்குகள் பதிவாகின.
