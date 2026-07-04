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திருநெல்வேலி: தந்தை மகன் கொலை வழக்கு... சிக்கிய 3 பேர்.. நடந்தது என்ன?

Tirunelveli Double Murder Case Update: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தை உலுக்கியது. இந்த இரட்டை கொலை வழக்கில் தற்போது மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:30 PM IST
திருநெல்வேலி: தந்தை மகன் கொலை வழக்கு... சிக்கிய 3 பேர்.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Tirunelveli Double Murder Case UpdateSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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