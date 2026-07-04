/திருநெல்வேலி: தந்தை மகன் கொலை வழக்கு... சிக்கிய 3 பேர்.. நடந்தது என்ன?

Tirunelveli Double Murder Case Update: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தந்தை, மகன் கொலை செய்யப்பட்டது பெரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காளிமுத்து. கூலி தொழிலாளியான இவர், நேற்று முன்தினம் மாலையில் தனது இரண்டு மகன்களுடன் ரெட்டியார்புரத்தில் இருந்து மூலச்சிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அவர்களை கார் மற்றும் பைக்குகளில் வந்த மர்ம கும்பல் பைக் மீது கார் பயங்கரமாக மோதியது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்டு 5 வயது சிறுவன் ஜெயராஜ் உயிரிழந்தார். உயிருக்கு போராடிய காளிமுத்துவை அந்த கும்பல் அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியது. மேலும், தலையை துண்டித்து கொலை செய்தது. மேலும், காளிமுத்துவின் துண்டிக்கப்பட்ட தலையை மட்டும் எடுத்து சென்று கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே அந்த கும்பல் வீசிச் சென்றது.
மேலும், காளிமுத்துவின் 15 வயது மகன் லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார். 14 வருட பகை தான், காளிமுத்து கொலை செய்ததற்கு காரணம்க என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த வழக்கு குறித்து 6 தனிப்படைகள் அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி இரட்டை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் 3 மகேந்திரன், கொக்கிகுமார், முத்துச்செல்வன் ஆகிய 3 பேரை காவல்துறை கைது செய்தது. கொலை செய்யப்பட்ட காளிமுத்து இத்தனை நாட்களாக ஊருக்குள் வராமல் வெளியே வசித்து வந்தார். அவர் சமீபத்தில் (சுமார் 2 மாதங்களுக்கு முன்பு) மீண்டும் சொந்த ஊரான மூலச்சிக்குத் திரும்பியதை அறிந்த எதிர்த்தரப்பினர் மூலச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சி. காளிமுத்து (40) மற்றும் அவரது 5 வயது மகன் கே. ஜெயராஜ் ஆகியோரை கொலை செய்தது. மேலும், இந்த வழக்கில் சிலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கடந்த 2005ஆம் ஆண்மு மூலச்சி கிராமத்தில் குடிநீர் குழாயில் தண்ணீர் பிடிப்பது தொடரப்க இருதரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இருதரப்பினரும், ஒருவொருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, எதிர்தரப்பில் இருந்த பெருமாள் பண்டியனை, 2012ஆம் ஆண்டு காளிமுத்து தரப்பினர் கொலை செய்தனர். தலையை துண்டாக வெட்டிக் கொலை செய்துள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் தொடர்ந்து மோதல் போக்கு இருந்து வந்தது.
இந்த விஷயம் தீராத நிலையில், காளிமுத்து பல ஆண்டுகளாக வெளியூரில் வசித்து வந்துள்ளார். கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு சொந்த ஊராக மூலச்சி கிராமத்திற்கு காளிமுத்து வந்துள்ளார். இதனை அறிந்த அந்த கும்பல், காளிமுத்துவை கடந்த சில தினங்களாக நோட்டமிட்டுள்ளனர். பின்னர், சரியான நேரம் பார்த்து, காளிமுத்துவை கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.