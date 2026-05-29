/திருநெல்வேலி வேலைவாய்ப்பு : பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2500 - முழு விவரம்

Tirunelveli Government Jobs 2026: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள்விண்ணப்பிக்கலாம்.
Tirunelveli Government Jobs 2026: திருநெல்வேலி மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் வாழ்வாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள பாளையங்கோட்டை, இராதாபுரம், வள்ளியூர் ஆகிய 3 வட்டாரங்களில் காலியாக உள்ள 7 சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் Community Bank Cooridnator (CBC) பணியிடம் பூர்த்தி செய்யப்பட உள்ளது. பணியிடமானது எழுத்து தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது.மேலும் மாதாந்திர மதிப்பூதியமாக ரூ.2500/- வழங்கப்படும். கீழ்காணும் விபரப்படி சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடத்திற்கு கீழ்காணும் ஊராட்சிகளிலுள்ள விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும்.
பாளையங்கோட்டை - மேலபுத்தனேரி, மணப்படைவீடு, திருமலைகொழுந்துபுரம்,கீழநத்தம், மேலப்பாட்டம்,நொச்சிக்குளம், சீவலப்பேரி - 3 காலிப் பணியிடங்கள்
இராதாபுரம் - இடையன்குடி, முதுமொத்தான்மொழி, உருமான்குளம் - 1 காலிப் பணியிடங்கள்
வள்ளியூர் - காவல்கிணறு,செட்டிகுளம், இருக்கன்குடி,வடக்கன்குளம் - 3 காலிப் பணியிடங்கள்
1)ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பைச் சார்ந்த பெண் சுயஉதவிக் குழு உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும்.
2)சுய உதவிக்குழு ஊக்குநராக குறைந்த பட்சம் 2 ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும்.
3)சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படும் நபர் சமுதாயம் சார்ந்த அமைப்பு பணியாளராகவோ அல்லது தனியார் நிறுவனங்களில் முழுநேரப் பணியாளராகவோ இருத்தல் கூடாது.
4)தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய உறுப்பினர் பணிபுரியும் ஊராட்சியை சார்ந்தவராக இருத்தல் அவசியம்.
5)மக்கள் நிலை ஆய்வால் கண்டறியப்பட்ட இலக்கு மக்களாக இருத்தல் வேண்டும். (உரிய தகுதிகளுடன் இலக்கு மக்கள் விண்ணப்பிக்காத பட்சத்தில், பிற விண்ணப்பதாரர்களை கருத்தில் கொள்ளலாம்)
6)விண்ணப்பிக்கும் நாளில் 35 வயதுக்கு கீழ் இருத்தல் வேண்டும்.
7) 12-வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் நன்றாக எழுதப் படிக்கவும் மற்றும் கணக்கிடும் திறன் உடையவராக இருத்தல் வேண்டும்.
8) வாராகடன் உள்ள குழுவின் உறுப்பினராக இருக்க கூடாது.
9) தகவல் தொடர்பு திறன் உடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
10) வங்கிகளுக்கு சென்று பரிவர்த்தனைகள் செய்தும் கடன் விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்தும் அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
11) கணினி திறன் மற்றும் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ள இருசக்கர வாகனம் ஓட்ட தெரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
12) ஆண்ட்ராய்டு(Android) கைபேசி வைத்திருப்பவர்களாகவும் அதை இயக்கி குறுந்தகவல் ((SMS) மற்றும் Whatsapp -ல் செய்தி அனுப்பவும் மற்றும் செயலி இயக்கும் திறன் பெற்றவர்களாகவும் இருத்தல் அவசியம்.
விண்ணப்ப படிவம் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான இணையதள முகவரி - https://tirunelveli.nic.in
1.விண்ணப்படிவம் https://tirunelveli.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
2.தகுதியான பெண் விண்ணப்பத்தாரர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
3.விண்ணப்பதாரர்கள் பிறந்த தேதி, பணி அனுபவ சான்று, கல்விச்சான்று, சாதி சான்று ஆகியவைகளின் ஒளிநகல் (Xerox Copy) கண்டிப்பாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
4.விண்ணப்படிவத்தில் உள்ள விபரங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்து அனுப்பப்பட வேண்டும். முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் கண்டிப்பாக நிராகரிக்கப்படும்.
5.தகுதியில்லாத மற்றும் காலங்கடந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.
மேலும், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் உரிய சான்றுகளின் நகல்களுடன் இணை இயக்குநர்/ திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு அலுவலக வேலை நாட்களில், காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 05.45 மணி வரை நேரிலோ அல்லது இணை இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிடம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், கொக்கிரகுளம்- 627009, திருநெல்வேலி மாவட்டம் தொலைபேசி எண்: 0462- 2903302 என்ற முகவரிக்கு அஞ்சல் மூலம் கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுகுமார் தெரிவித்துள்ளார்கள்.