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திருநெல்வேலி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tirunelveli Government School Teacher Recruitment 2026: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் களக்காடு மற்றும் நல்லம்மாள்புரம் அரசு ஆதிதிராவிடர் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் உள்ள ஆசிரியர் காலிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:22 PM IST
திருநெல்வேலி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Tirunelveli Government School Teacher RecruitmentSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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