/திருநெல்வேலி அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு! யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tirunelveli Government School Teacher Recruitment 2026: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகி உள்ளது. நல்லம்மாள்புரம் டாக்டர் அம்பேத்கார் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளியில் முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் கணிதம், பொருளியல் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. அதேபோல், களக்காடு மற்றும் தெற்குபுலிமான்குளம் அரசு ஆதிந தொடக்கப்பள்ளிகளில் இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், நல்லம்மாள்புரம் டாக்டர் அம்பேத்கார் அரசு ஆதிந மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலியாக உள்ள முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் கணிதம் மற்றும் பொருளியல் பணியிடங்களை தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியத்தில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவின் மூலம் நிரப்பிட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் பேரில் கீழ்க்கண்ட பணிநியமன நெறிமுறைகள் மற்றும் தகுதிகளைப் பின்பற்றி நிரப்பப்படுகிறது.
1. கால வரம்பு - விண்ணப்பதாரர்கள் 02.07.2026 முதல் 10.07.2026 வரை பணிநாடுநர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும்.
2. விண்ணப்பிக்கும் முறை - விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ / அஞ்சல் மூலமாகவோ உரிய கல்வித்தகுதி சான்றுகளுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி / வயது - முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (கணிதம், பொருளியல்) பணியிடத்திற்கு தற்போதைய நடைமுறையில் உள்ள அரசு விதிகளில் உள்ளவாறு பின்பற்றப்படும். (கணிதம் - M.Sc., B.Ed., பொருளியல் - M.A., B.Ed.,)
3. முன்னுரிமை - (i)முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தெரிவுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் பங்கேற்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்து கொண்டவர்கள்,
(i)பள்ளி அமைந்துள்ள எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்)
(ii)பள்ளி அமைவிட ஒன்றிய எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள்(இல்லையெனில்)
(iv)மாவட்ட எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்)
(v)அருகாமை மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்கள்
மேலும், சந்தேகங்களுக்கு 7338801275, 7338801337, 9952868793 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு மற்றும் தெற்குபுலிமான்குளம் அரசு ஆதிந தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களை, தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியத்தில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவின் மூலம் நிரப்பிட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் பேரில் கீழ்க்கண்ட பணிநியமன நெறிமுறைகள் மற்றும் தகுதிகளைப் பின்பற்றி நிரப்பப்படுகிறது.
1. கால வரம்பு - விண்ணப்பதாரர்கள் 02.07.2026 முதல் 10.07.2026 வரை பணிநாடுநர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும்.
2. விண்ணப்பிக்கும் முறை - விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ / அஞ்சல் மூலமாகவோ உரிய கல்வித்தகுதி சான்றுகளுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
3. கல்வித் தகுதி / வயது - வரையறுக்கப்பட்ட கல்வி தகுதிகளுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் (TET Paper -1). இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தற்போதைய உள்ளவாறு நடைமுறையில் உள்ள அரசு விதிகளில் பின்பற்றப்படவேண்டும்.
4. முன்னுரிமை - (i)இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நியமனத்தில் ஆதிதிராவிடர்/ பட்டியலினத்தவர்களுக்கு முன்னுரிமையும் கடைபிடிக்க வேண்டும்.
(1)பள்ளி அமைந்துள்ள எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்)
(II)பள்ளி அமைவிட ஒன்றிய எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள்(இல்லையெனில்)
(Iv)மாவட்ட எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்)
(v)அருகாமை மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்கள்
மேலும், சந்தேகங்களுக்கு 7338801275, 7338801337, 9952868793 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புக்கொள்ளலாம்