திருநெல்வேலி : அரசு வேலை, கை நிறைய சம்பளம், தேர்வு இல்லை - உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

Tirunelveli Govt Job 2026: தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் வாழ்வாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 வட்டாரங்களில் காலியாக உள்ள 22 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார். திருநெல்வேலி மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் வாழ்வாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அம்பாசமுத்திரம், சேரன்மகாதேவி, களக்காடு, மானூர், நாங்குநேரி, பாளையங்கோட்டை, பாப்பாக்குடி, இராதாபுரம், வள்ளியூர் ஆகிய 9 வட்டாரங்களில் காலியாக உள்ள 22 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடம் பூர்த்தி செய்யப்பட உள்ளது. இந்த பணியிடமானது நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது.
வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கான தகுதிகள்:
1) ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி மற்றும் MS Office-ல் குறைந்தது 3 மாத சான்றிதழ் வகுப்பு (Certificate Course) சான்றிதழ் பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும் அல்லது கணினி அறிவியல் அல்லது கணினி பயன்பாடுகளில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.
2) 01.01.2026 ஆம் தேதியன்று 35 வயதிற்குள் மிகாமல் இருக்க வேண்டும். ( தற்போது வயது உச்சவரம்பு 30-லிருந்து 35 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது)
3) தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் SHG/PLF போன்றவற்றில் குறைந்தது 05 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்
4) வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர் விண்ணப்பிக்கும் பணியிடமுள்ள வட்டாரத்தின் எல்கை பகுதிக்குள் வசிப்பவராக இருத்தல் வேண்டும். (Residence in Same Block)
5) இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். இரு சக்கர வாகனம் நன்றாக இயக்க தெரிந்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.
6) சிறந்த நன்னடத்தையுடன் இருக்க வேண்டும்.
7) தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க திட்டம்/ புதுவாழ்வு திட்டம்/ IFAD திட்டம், மாநில அரசின் இதர திட்டங்கள் போன்றவற்றின் கீழ் பணிபுரிந்து நிரந்தர பணிநீக்கம்/ தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவராக இருக்க கூடாது.
விண்ணப்ப படிவம் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான இணையதள முகவரி - https://tirunelveli.nic.in
1) விண்ணப்பதாரர்கள் பிறந்த தேதி, பணிபுரிந்ததற்கான பணி அனுபவச் சான்று, கல்வித் தகுதி, சாதிச் சான்று ஆகியவைகளுக்கு ஒளிநகல் (Xerox Copy) கண்டிப்பாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
2) விண்ணப்ப படிவத்தில் உள்ள விபரங்கள் முழுமையாக பூர்த்தி செய்து அனுப்பப்பட வேண்டும். முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் கண்டிப்பாக நிராகரிக்கப்படும்.
3) தகுதியில்லாத மற்றும் காலங்கடந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை :
1. விண்ணப்படிவம் https://tirunelveli.nic.in என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
2. தகுதியான பெண் விண்ணப்பத்தாரர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 3. விண்ணப்பதாரர்கள் பிறந்த தேதி, பணி அனுபவ சான்று, கல்விச்சான்று, சாதி சான்று ஆகியவைகளின் ஒளிநகல் (Xerox Copy) கண்டிப்பாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
4. விண்ணப்பப்படிவத்தில் உள்ள விபரங்கள் அனைத்தும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்து அனுப்பப்பட வேண்டும். முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் கண்டிப்பாக நிராகரிக்கப்படும்.
5. தகுதியில்லாத மற்றும் காலங்கடந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். 6. எந்த ஒரு விண்ணப்பத்தையும் நிராகரிக்கும் அதிகாரம் நிர்வாகத்திற்கு உண்டு.
மேலும், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் உரிய சான்றுகளின் நகல்களுடன் இணை இயக்குநர்/ திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு அலுவலக வேலை நாட்களில், காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 05.45 மணி வரை நேரிலோ அல்லது இணை இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை கட்டிடம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், கொக்கிரகுளம்- 627009, திருநெல்வேலி மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு அஞ்சல் மூலம் 05.03.2026 (வியாழக்கிழமை) பிற்பகல் 5.45 மணிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 05.03.2026, தொலைபேசி எண்: 0462- 2903302 என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சுகுமார் ஐஏஎஸ் தெரிவித்தார்கள்.
