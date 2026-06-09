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நெல்லையில் ஆணவக் கொலை? அக்காவை சரமாரியாக வெட்டிய தம்பி.. கொலை நடந்தது எப்படி?

 Tirunelveli Murder Latest News:  திருநெல்வேலியில் அக்காவை தம்பி வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காதல் விவகாரத்தில் ஆணவக் கொலை நடைபெற்றதா போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 09, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:53 AM IST
நெல்லையில் ஆணவக் கொலை? அக்காவை சரமாரியாக வெட்டிய தம்பி.. கொலை நடந்தது எப்படி?
Image Credit: Tirunelveli Murder Latest News

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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