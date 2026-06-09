/நெல்லையில் ஆணவக் கொலை? அக்காவை சரமாரியாக வெட்டிய தம்பி.. கொலை நடந்தது எப்படி?

Tirunelveli Murder Latest News: தமிழகத்தில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. கொலை, வன்முறை சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், கொலை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. இந்த நிலையில், திருநெல்வேலியில் தற்போது கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. திருநெல்வேலியில் அக்காவை தம்பி வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காதல் விவகாரத்தில் ஆணவக் கொலை நடைபெற்றதா போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் சுத்தமல்லிமேல கிராமம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம். இவரது மனைவி கண்ணகி இவர்களுக்கு ராமலட்சுமி(23) என்ற மகளும் ராகுல் (22) முத்து கிருஷ்ணன்(21) ஆகிய இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர். ஆறுமுகம் விவசாயம் செய்து வரும் நிலையில் ஆடு மாடுகளையும் வைத்து பராமரித்து வருகிறார்.
ராமலக்ஷ்மி கங்கைகொண்டான் சிப்காட்டில் தனியார் சோலார் நிறுவனத்தில் ஊழியராக வேலை பார்த்து வருகிறார். ராகுல் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு ஜவுளி கடையில் ஊழியராக இருந்து வருகிறார். முத்துகிருஷ்ணன் நாங்குநேரியில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில் கேசியராக பணிபுரிந்து வருகிறார. இந்த நிலையில் நேற்று இரவு ராமலட்சுமி செல்போன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.
அவரது பெற்றோர் வீட்டுக்கு பின்புறம் கால்நடைகளுக்கு உணவு வைத்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது ராமலட்சுமிக்கும் அவரது சகோதரர் முத்துகிருஷ்ணனுக்கும் திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த முத்துகிருஷ்ணன் ராமலட்சுமியை வீட்டில் இருந்த அரிவாளால் சரமாரி வெட்டினார். தகவல் அறிந்து சுத்தமல்லி போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று ராமலட்சுமியை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ஆனால் அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துவிட்டனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சுத்தமல்லி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி கொலை செய்த முத்துகிருஷ்ணனை கைது செய்தனர். முதல் கட்ட விசாரணையில் ராமலக்ஷ்மி அடிக்கடி செல்போன் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை அவரது சகோதரர் கண்டித்ததாகவும் இதனால் ஏற்பட்ட வாய் தகராறில் இந்த கொலை சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என்றும் போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக ராமலட்சுமி இளைஞர் ஒருவரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை அறிந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் சகோதரர்கள் ராமலட்சுமியை கண்டித்துள்ளனர். காதலை கைவிட மறுத்த நிலையில் நேற்று ஆத்திரத்தில் ராமலட்சுமியை முத்துகிருஷ்ணன் கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே இது ஆணவ கொலையா என்று கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாகவும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையக்கோட்டையில் ஜூலை 2025ஆம் ஆண்டு கவின் செல்வகணேஷன் (27) ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த நாட்டையே உலுக்கியது. ஐடி ஊழியரான கவின், உயர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்து வந்துள்ளார். இது பெண்ணின் வீட்டிற்கு தெரியவர, பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித் கவினை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார்.
கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கில் பெண்ணின் தாய், தந்தை சரவணன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், சுர்ஜித்தும் கைதானார். இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, ஆணவக் கொலைக்கு எதிராக கடும் சட்டத்தை தமிழக அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்து இருக்கிறது. ஆனால், இன்று வரை ஆணவக் கொலைக்கு எதிராக எந்த கடும் சட்டங்களை கொண்டு வரப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.