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3வதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து! மனோன்மணியம் பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழாவில் நடந்தது என்ன?

Manonmaniam University Convocation : நெல்லையில் உள்ள மனோன்மனியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில், மாணவர்கள் ஆளுநர் வரும் வழியை மறித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்த பிரச்னையில் என்ன நடந்தது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:55 AM IST
3வதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து! மனோன்மணியம் பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழாவில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Manonmaniam University Convocation | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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