/3வதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து! மனோன்மணியம் பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழாவில் நடந்தது என்ன?

Manonmaniam University Convocation : நெல்லையில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில், ஜூலை 28ஆம் தேதியான இன்று 33வது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில், மொத்தமாக 37ஆயிரத்து 877 பேர் பட்டம் பெற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விழாவில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு 871 பேருக்கு பட்டங்களாஐ வழங்குவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆளுநர் அர்லேக்கர், 871 பேருக்கு நேரடியாக பட்டங்களை வழங்குவார் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பதக்கம் பெறும் 113 பேருக்கு மட்டுமே ஆளுநர் நேரடியாக பட்டங்களை வழங்குவார் என பின்னர் அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால், அங்கு ‘ஆளுநர் கையால் பட்டம் பெறுவோம்’ என நம்பிக்கையோடு அமர்ந்திருந்த மாணவ-மாணவிகள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தனர். இதையடுத்து, படமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெற காத்துக்கொண்டிருந்த மாணவிகள் சிலர் கேமரா முன்னிலையில் கண்ணீர் விட்டு அழுதனர். ஒரு சிலர், தங்களுக்கும் ஆளுநர் பட்டம் வழங்க வேண்டும் என கூச்சலிட்டனர். இதனால் சிறிது நேரம் அங்கு பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
இந்த ஒரு நாளுக்காக மட்டும் தாங்கள் ரூ.1800 கொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்த மாணவர்கள், “இது convocation day தானே? gold medal day இல்லையில்ல?” என்று கேள்வி கேட்டனர். மேலும், 5-6 வருடங்களாக பிஹெச்.டி படிப்படி படித்திருப்பதாகவும், அதற்கு அர்த்தமே இல்லாமல் இப்படி நடத்துவதாகவும் தெரிவித்திருந்தனர். வேலைக்கு செல்பவர்கள், வேலைக்கு லீவ் போட்டுவிட்டு ஆளுநர் கையால் டிகிரி வாங்கலாம் என்று வந்தால், இப்படியா செய்வது? என்றும் கேட்டிருந்தனர்.
மாணவர்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்ப்பு கிளம்பியதால், அவர்களின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டதாக அறிவித்த ஆளுநரின் செயலாளர் சஜன்சிங் சவான் ஆளுநரே பட்டங்களை வழங்குவார் என கூறினார்.
இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவதாக பாடப்பட்டது அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து 3வதாக பாடப்பட வேண்டும் பாடப்பட வேண்டும் என ராஜ்பவனில் இருந்து உத்தரவு வந்திருப்பதாக, பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் சந்திரசேகர் தெரிவித்திருந்தார். இதனால், பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதையடுத்து, உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரும், பல்கலைக்கழகத்தின் இணை வேந்தருமான விஸ்வனாதன் விழாவை புறக்கணித்திருக்கிறார்.
During 33rd convocation of Manonmaniam Sundaranar University, Vande Mataram was sung first, followed by National anthem and Tamil Thai Vaazhthu pic.twitter.com/womhm3qP1j— Thinakaran Rajamani (@thinak_) July 28, 2026
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில், முதலில் வந்தே மாதரம் பாடப்பட்டது. அதன் பிறகு, தேசிய கீதமும், மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் பாடப்பட்டது. இதற்கு தமிழ்நாடு மக்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பலைகள் உருவாகி இருக்கிறது. இதே போலத்தான் தவெக ஆட்சிக்கு வந்த போது நடந்த பதவி ஏற்பு விழாவிலும் நடந்தது. முதலாவதாக ‘வந்தே மாதரம்’ பாடப்பட்டதோடு, இரண்டாவதாக தேசிய கீதமும் மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் பாடப்பட்டது. இது எதிர்கட்சிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மக்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதில் சோகமான விஷயம் என்னவென்றால், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை எழுதியவரே மனோன்மணியம் பிள்ளைதான். அவர் பெயரை வைத்த, பல ஆயிரம் மாணவர்கள் படிக்கும் தமிழ்நாட்டின் உயரிய பல்கலைக்கழகத்திலேயே இப்படிப்பட்ட விஷயம் நடந்திருப்பதை சுத்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலர் பேசி வருகின்றனர்.