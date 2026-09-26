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குவாரியில் தள்ளிவிட்டு... காதல் மனைவியை கொன்ற கணவன் - பகீர் கிளப்பும் வாக்குமூலம்

Crime News : 2வது திருமணம் செய்ததால் தன்னிடம் அடிக்கடி சண்டையிட்ட காதல் மனைவியை ஆத்திரத்தில் கொலை செய்துவிட்டதாகவும்; குற்ற உணர்ச்சியில் தன்னால் தூங்க முடியவில்லை என்றும் போலீசாரிடம் கணவர் வாக்குமூலம் அளித்த சம்பவம் திருநெல்வேலியில் அரங்கேறி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Sep 26, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 06:33 PM IST
குவாரியில் தள்ளிவிட்டு... காதல் மனைவியை கொன்ற கணவன் - பகீர் கிளப்பும் வாக்குமூலம்
Image Credit: Tirunelveli Crime News (Image Source: Zee Bureau)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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குவாரியில் தள்ளிவிட்டு... காதல் மனைவியை கொன்ற கணவன் - பகீர் கிளப்பும் வாக்குமூலம்
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