/குவாரியில் தள்ளிவிட்டு... காதல் மனைவியை கொன்ற கணவன் - பகீர் கிளப்பும் வாக்குமூலம்

Tirunelveli Crime News : திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள சுத்தமல்லி பகுதியை அடுத்த கொண்டாநகரத்தை சேர்ந்தவர் மகாராஜா (38). இவர் சிப்காட் தொழிலாளி ஆவார். கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி புதுப்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த அமராவதி (34) என்ற பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார்.
இவர்களுக்கு 2 மகன்கள் இருக்கின்றனர். திருமணமான பின்னர் கணவர் மகாராஜா உடன் வசித்து வந்த அமராவதி கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு திடீரென காணாமல் போய்விட்டார். அவரது தாயார் பலமுறை தொடர்புகொள்ள முயன்றும் முடியவில்லை. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அமராவதியின் தங்கை விஜயலட்சுமி கடந்த செப். 23 ஆம் தேதி சுத்தமல்லி போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அதன்பேரில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மகாராஜா மீது சந்தேகம் அடைந்த போலீசார் அவரை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில் அவர், அமராவதியை கங்கைகொண்டான் அருகே உள்ள பாப்பான்குளம் பகுதிக்கு அழைத்துச்சென்று சராமாரியாக அடித்து கல்குவாரி குட்டையில் தள்ளிவிட்டு கொலை செய்ததாக அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வழக்கில் போலீசார் மகாராஜாவை கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை குவாரிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு மண்டை ஓடு மற்றும் எலும்புகள், சேலை ஆகியவை மீட்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து விசாரணையில் மகாராஜா வாக்குமூலமாக கூறியதாக பகீர் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதில், அமராவதியை காதல் திருமணம் செய்த பின்னர் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு அவரது அத்தை மகளை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார், மகாராஜா. இதனால் அமராவதிக்கும், அவருக்கு அடிக்கடி குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில்தான் அவரை பிரிந்து சில காலம் அவரது தாய் வீட்டில் இருந்து வந்துள்ளார். அடிக்கடி திருநெல்வேலி வந்து அவரிடம் தகராறு செய்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். அதன்படி கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு மே மாதம் அமராவதி அவருடன் தகராறு செய்திருக்கிறார்.
அப்போது குழந்தைகளை தன்னுடன் அனுப்பி வைக்கும்படியும்; அவர்களை அவரே பார்த்து கொள்வதாகவும் மகாராஜா, அமராவதியிடம் கூறியிருக்கிறார். அமராவதியை மட்டும் தாய் வீட்டுக்கே திரும்பிச் செல்லும்படி கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அமரவாதி தொடர்ந்து அவர் சொல்வதே கேட்கவில்லை என்பதால், அவரது மோட்டார் சைக்கிளில் ஏற்றி பாப்பான்குளம் கல்குவாரி குட்டைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கிறார்.
அங்கு இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றியதில் அமராவதியை கன்னத்தில் அறைந்ததாக மகாராஜா தெரிவித்துள்ளார். அதில் மயங்கி விழுந்த அமராவதியை குவாரி குட்டையில் தள்ளி கொலை செய்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஆத்திரத்தில் செய்துவிட்டோமே என்று குற்ற உணர்ச்சி தனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது என்றும்; இருந்தும் முடிந்தவரை அவர் இறந்துவிட்டதை உறவினர்களிடம் மறைத்து வந்ததாகவும் மகாராஜா கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் அவர், "ஆனால் என்னால் முடியவில்லை. குற்ற உணர்ச்சி என்னை தூங்கவிடவில்லை. நான் தூங்கி பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. தற்போது போலீசார் கண்டுபிடித்ததும் நானாகவே உண்மையை சொல்லிவிட்டேன்" என கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து அவரை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.