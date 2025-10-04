English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தென்மாவட்ட மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... சென்னைக்கு சிறப்பு ரயில் - ரிசர்வேஷன் தேவையில்லை!

Southern Railways: தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு நாளை (அக்.5) புறப்படுவோருக்கு முற்றிலும் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில் ஒன்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:07 AM IST
  • 5 நாள்கள் தொடர் விடுமுறை இருந்தது.
  • நீண்ட விடுமுறை நாளையுடன் முடிகிறது.
  • காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை நாளையுடன் முடிகிறது.

Trending Photos

இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்னும் 15 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Rich Celebrity
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
தென்மாவட்ட மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... சென்னைக்கு சிறப்பு ரயில் - ரிசர்வேஷன் தேவையில்லை!

Tirunelveli to Tambaram Special Train, Southern Railways: ஆயுத பூஜை பண்டிகை, காந்தி ஜெயந்தியை ஒட்டி கடந்த அக். 1, அக். 2 ஆகிய இரு நாள்கள் அரசு விடுமுறையாகும். இன்றும் (அக். 4), நாளையும் (அக். 5) வார இறுதி நாள்கள் என்பதால் நடுவில் நேற்று (அக். 3) மட்டுமே வேலை நாளாக இருந்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

Southern Railways: முடிவுக்கு வரும் நீண்ட விடுமுறை  

இதனால் பலரும் அக். 3ஆம் தேதி விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு மொத்தம் 5 நாள்கள் தொடர் விடுமுறையில் ஊருக்குச் செல்வது, சுற்றுலா செல்வது என கிளம்பிவிட்டனர். இதனால், சென்னையை வெறிச்சோடி போய் இருக்கிறது. பெரிய அளவில் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லை. குறிப்பாக, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி போன்ற தென்மாவட்ட மக்கள் தங்களின் சொந்த ஊரை நோக்கி படையெடுத்திருப்பார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.  

ஆனால், இந்த நீண்ட விடுமுறை நாளையுடன் முடிவுக்கு வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை முடிந்து வரும் திங்கட்கிழமை (அக். 6) பள்ளிகள் திறக்கின்றன. இதனால், பள்ளி விடுமுறைக்கு ஊருக்குச் சென்றிருந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களும் நாளை ஊர் திரும்ப திட்டமிட்டிருப்பார்கள். இதனால் நாளை இரவு மக்கள் ரயில் நிலையங்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் அலைமோதுவார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.

Southern Railways: தென்மாவட்ட மக்களுக்கு நல்ல செய்தி

இருப்பினும் பலரும் தங்களின் பயணத்தை ஏற்கெனவே திட்டமிட்டிருப்பார்கள். பேருந்து அல்லது ரயில்களில் முன்பதிவு செய்துகொண்டு அதற்கேற்ப புறப்படுவார்கள். இவர்களுக்கு பெரிய சிக்கல் இல்லை. ஆனால், ஒருபக்கம் டிக்கெட் டிமாண்ட் அல்லது கடைசி நேர திட்டமிடல் என முன்பதிவு செய்யாமலும் மக்கள் பலர் இருப்பார்கள். இவர்களில் பெரும்பாலானோர் குறைந்த தொகையில் ஊர் திரும்பவும் திட்டமிட்டிருப்பார்கள். அப்படியிருக்க, தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு நாளை புறப்படுவோருக்கு சிறப்பான அறிவிப்பை ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Southern Railways: நெல்லை - தாம்பரம் முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்

முழுவதும் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகளை கொண்ட திருநெல்வேலியில் இருந்து தாம்பரம் வரையிலான சிறப்பு ரயில் நாளை இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே (Southern Railways) அறிவித்துள்ளது. திருநெல்வேலி - தாம்பரம் வரும் இந்த ஒற்றை வழித்தட முன்பதிவில்லாத சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரயில் எப்போது கிளம்பும்?, எப்போது சென்றடையும்?, எங்கெல்லாம் நின்று செல்லும்? எத்தனை பெட்டிகள் இருக்கும்? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Southern Railways: சிறப்பு ரயில் எப்போது புறப்படும்? 

திருநெல்வேலி - தாம்பரம் செல்லும் இந்த சிறப்பு ரயில் (ரயில் எண்: 06014) திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நாளை (அக். 5) மதியம் 4.50 மணிக்கு புறப்படும். மேலும், தாம்பரத்திற்கு அடுத்த நாள் (அக். 6) அதிகாலை 3 மணிக்கு சென்றடையும். இந்த சிறப்பு ரயிலில் 11 இருக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள், 4 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஏற்ற 2 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் என மொத்தம் 17 பெட்டிகள் இருக்கும். இவை அனைத்தும் முன்பதிவில்லாத பெட்டிகள்தான்.

Southern Railways: சிறப்பு ரயில் எங்கெல்லாம் நிற்கும்?

இந்த ரயில் திருநெல்வேலியில் மாலை 4.50 மணிக்கு புறப்பட்டு,  கோவில்பட்டி, சாத்தூர், விருதுநகர், மதுரை, சோழவந்தான், கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், மணப்பாறை,, திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருதாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். தாம்பரத்தை அக். 6 அதிகாலை 3 மணிக்கு வந்தடையும். மேலும், எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் எப்போது ரயில் வந்து, செல்லும் என்பதை கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ள ரயில்வே துறையின் அறிவிப்பில் நீங்கள் காணலாம்.

மேலும் படிக்க | வேறொரு ஸ்டேஷனில் இருந்து ரயிலில் ஏற முடியுமா? விதிகள் சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட்டுகளில் கேஷ்பேக் மற்றும் சிறந்த தள்ளுபடிகளைப் பெறுவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | இவ்வளவு எடைக்கு மேல் அனுமதி இல்லை! ரயில் நிலையத்திலும் புதிய விதிகள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Southern RailwaysTIRUNELVELITambaramChennaiTrain

Trending News