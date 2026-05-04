  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tirupathur Election Result 2026: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூர் (Tirupathur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 09:46 AM IST
தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண்: 50) திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இதுவேலூர் மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகச் செயல்படுகிறது. இது ஒரு பொதுத் தொகுதியாகும்

திருப்பத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

திருப்பத்தூர்  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அ. நல்லத்தம்பி - திமுக

நா.திருப்பதி - தவெக

ஞானசேகர் - அமமுக

வி.ஆறுமுகம் - நாதக

திருப்பத்தூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,35,214

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,16,482

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,18,612

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 120

திருப்பத்தூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2021 சட்டசபை தேர்தலில், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் வாக்காளர்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்று, உயர்ந்த வாக்குப்பதிவு பதிவாகியுள்ளது.

திருப்பத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: டி.ஜே. கோவிந்தராஜன் (தி.மு.க) - 1,26,452 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: எம். பிரகாஷ் (பா.ம.க) - 75,514 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: உஷா - 11,701 வாக்குகள்

தேமுதிக: டி.எம். டில்லி - 2,576 வாக்குகள்

திருப்பத்தூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் 79.41% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

