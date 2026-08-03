/திருப்பத்தூர் அரசுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு! 10th, டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Tirupathur Jobs : அரசு வேலைவாய்ப்புக்கு காத்திருப்பவர்களுக்கு இப்போது ஒரு சூப்பர் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் மற்றும் உதவியாளர் காலிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்து வெளியாகியிருக்கும் அறிவிப்பில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம், கீழூரில் இயங்கி வரும் ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளியில் (Eklavya Model Residential Hr. Sec. School) 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு காலியாக உள்ள ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்களை தற்காலிகம் மற்றும் தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் நிரப்ப்பபடுகிறது என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். ஆகஸ்ட் 14, 2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பள்ளியில் காலியாக உள்ள 14 தொகுப்பூதிய அடிப்படையிலான காலிப்பணியிடங்கள், அவற்றுக்கான கல்வித் தகுதிகள் மற்றும் மாதாந்திர தொகுப்பூதியம் பற்றிய விரிவான விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
முதுகலை ஆசிரியர் (PG Teacher - Spoken English):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: M.A. (English)
மாத ஊதியம்: ரூ.18,000/-
பட்டதாரி ஆசிரியர் (BT Teacher - Spoken English):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: B.A. (English)
மாத ஊதியம்: ரூ.15,000/-
இசை ஆசிரியர் (Music Teacher):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இசையில் இளங்கலை பட்டம் (Bachelor's Degree in Music)
மாத ஊதியம்: ரூ.15,000/-
மனநல ஆலோசகர் (Counsellor):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: உளவியல் / கிளினிக்கல் சைக்காலஜியில் முதுகலை பட்டம் (M.A. / M.Sc. Psychology / Clinical Psychology)
மாத ஊதியம்: ரூ.15,000/-
செவிலியர் (Staff Nurse):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: B.Sc (Hons) Nursing அல்லது B.Sc Nursing
மாத ஊதியம்: ரூ.15,000/-
முதுநிலை செயலக உதவியாளர் (Senior Secretariat Assistant):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (Any Degree) மற்றும் தமிழ், ஆங்கில தட்டச்சில் முதுநிலை (Typewriting Tamil & English Higher) தேர்ச்சி.
மாத ஊதியம்: ரூ.15,000/-
இளநிலை செயலக உதவியாளர் (Junior Secretariat Assistant):
காலிப்பணியிடம்: 2
கல்வித் தகுதி: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி (12th Pass) மற்றும் தமிழ், ஆங்கில தட்டச்சில் இளநிலை (Typewriting Tamil & English Lower) தேர்ச்சி.
மாத ஊதியம்: ரூ.13,000/-
ஓட்டுநர் (Driver):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி (10th Pass) மற்றும் 3 ஆண்டுகள் ஓட்டுநர் அனுபவம்
மாத ஊதியம்: ரூ.15,000/-
சமையல் உதவியாளர் (Mess Helper):
காலிப்பணியிடம்: 2
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
மாத ஊதியம்: ரூ.10,400/-
மின்சாரப் பணியாளர் / பிளம்பர் (Electrician cum Plumber):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: ITI அல்லது Diploma (Electrician cum Plumber)
மாத ஊதியம்: ரூ.10,000/-
தோட்டக்காரர் (Gardener):
காலிப்பணியிடம்: 1
கல்வித் தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
மாத ஊதியம்: ரூ.10,000/-
மாணவர் விடுதி காப்பாளர் - ஆண்கள் (Boys Hostel Warden):
காலிப்பணியிடம்: 1 (ஆண்கள் மட்டும்)
கல்வித் தகுதி: B.A., B.Ed. அல்லது B.Sc., B.Ed.
மாத ஊதியம்: ரூ.15,000/-
பணிக்காலம்: தேர்வு செய்யப்படும் அனைத்து பணியாளர்களும் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டு முடிவடையும் வரை மட்டுமே தற்காலிகமாக தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணியில் தொடர முடியும்.
பணிநீக்க விதிகள்: பயிற்றுவித்தலில் குறைபாடுகள் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டாலோ அல்லது பள்ளி நிர்வாகத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் நடந்துகொண்டாலோ, எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி உடனடியாக பணிநீக்கம் / தகுதிநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பக் கடைசி நாள்: 14.08.2026 (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 5.00 மணி வரை.
விண்ணப்ப முகவரி: கீழூர், ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளி, திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
தகுதியுடைய நபர்கள் தங்களின் சுயவிவரக் குறிப்பு மற்றும் உரிய கல்வி/அனுபவ சான்றிதழ் நகல்களுடன் மேற்கண்ட பள்ளி முகவரியில் நேரடியாகவோ அல்லது அஞ்சல் மூலமாகவோ விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம்