Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /திருப்பத்தூர் அரசுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு! 10th, டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

திருப்பத்தூர் அரசுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு! 10th, டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Tirupathur Jobs : திருப்பத்தூர் ஏகலைவா மாதிரிப் பள்ளியில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர் பணி, உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 03, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:36 PM IST
திருப்பத்தூர் அரசுப் பள்ளி வேலைவாய்ப்பு! 10th, டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Tirupathur Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
காவிரி விவகாரம்: முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி மூவ்.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்
2
3
4
5