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வாணியம்பாடி: சிசிடிவியில் சிக்கிய வழிப்பறி கும்பல்... லிஃப்ட் கொடுத்து ஏமாற்றிய ஜோடி சிக்கியது எப்படி?

Tirupathur News: வழிப்பறி வழக்கு தொடர்பான விசாரணையில் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டது சதாம் உனைன் மற்றும் அவரது கூட்டாளி லோகேஷ் என்பது தெரியவந்தது. அதைத் தொடர்ந்து போலீசார் இருவரையும் வளைத்துப் பிடித்து கைது செய்தனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 20, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:52 PM IST
வாணியம்பாடி: சிசிடிவியில் சிக்கிய வழிப்பறி கும்பல்... லிஃப்ட் கொடுத்து ஏமாற்றிய ஜோடி சிக்கியது எப்படி?
Image Credit: Highway robbery in Vaniyambadi, 2 arrested (Photo: Zee Tamil News)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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வாணியம்பாடி: சிசிடிவியில் சிக்கிய வழிப்பறி கும்பல்... லிஃப்ட் கொடுத்து ஏமாற்றிய ஜோடி
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