/திருப்பதி: அக்டோபர் டிக்கெட்டுகள் ஜூலை 18 முதல் ரிலீஸ் – மூத்த குடிமக்கள் குட்நியூஸ்

Tirupati : திருப்பதி திருமலைக்கு அக்டோபர் 2026ல் செல்லத் திட்டமிடும் பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வரும் அக்டோபர் மாதத்திற்கான சிறப்பு நுழைவு தரிசனம், ஆர்ஜித சேவை மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளின் ஆன்லைன் வெளியீட்டுத் தேதிகளைத் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த டிக்கெட்டுகள் வரும் ஜூலை 18-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 24 ஆம் தேதி வரை வெவ்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஜூலை 23, 2026 அன்று மாலை 3:00 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட இருக்கின்றன.
அக்டோபர் மாத தரிசனத்திற்கு புக் செய்ய வேண்டிய முக்கிய தேதிகள் மற்றும் நேரங்கள் இதோ:
ஜூலை 18 (காலை 10:00 மணி): ஆர்ஜித சேவை எலக்ட்ரானிக் டிப் குலுக்கல் பதிவு (சுப்ரபாதம், தோமால சேவை, அர்ச்சனை போன்றவை).
ஜூலை 21 (காலை 10:00 மணி): கல்யாணோற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை, ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவம், சஹஸ்ர தீபாலங்கார சேவை.
ஜூலை 21 (மாலை 3:00 மணி): வர்ச்சுவல் சேவைகள் மற்றும் தரிசன ஸ்லாட்டுகள்.
ஜூலை 23 (காலை 10:00 மணி): இலவச அங்கப்பிரதட்சணம் டோக்கன்கள்.
ஜூலை 23 (காலை 11:00 மணி): ஸ்ரீவாணி டிரஸ்ட் விஐபி பிரேக் தரிசன டிக்கெட்டுகள்.
ஜூலை 23 (மாலை 3:00 மணி): மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள்.
ஜூலை 24 (காலை 10:00 மணி): ரூ. 300 சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டுகள்.
ஜூலை 24 (மாலை 3:00 மணி): திருப்பதி மற்றும் திருமலைக்கான தங்கும் அறை (Accommodation) முன்பதிவு.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: டிக்கெட் புக் செய்யத் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் ஒரே அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான ttdevasthanams.ap.gov.in என்ற பக்கத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். போலி இணையதளங்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்படுகிறது.
கோட்டா தேர்வு: ஜூலை 23 மாலை 3:00 மணிக்கு லிங்க் ஓப்பனானதும், இணையதளத்தில் உள்ள "Special Darshan for Senior Citizens" என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
விவரங்கள் மற்றும் வயதுச் சான்று: தரிசனம் செய்யவிருக்கும் மூத்த குடிமகனின் ஆதார் அட்டை (Aadhar Card) விவரங்களைச் சரியாக உள்ளிட வேண்டும். வயது வரம்பு தகுதியை உறுதி செய்ய ஆதார் எண் கட்டாயமாகும்.
தேதி தேர்வு: திரையில் தோன்றும் அக்டோபர் மாத கேலண்டரில், உங்களுக்குத் தேவையான தேதி மற்றும் தரிசன நேரத்தை (Time Slot) தேர்வு செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
டிக்கெட் பதிவிறக்கம்: பதிவு வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், திரையில் வரும் இலவச தரிசன டிக்கெட்டை PDF வடிவில் சேமித்து, பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக் கொள்ளவும்.
பக்தர்கள் கவனத்திற்கு: மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இந்த சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் முற்றிலும் இலவசம் என்றாலும், இதற்கான கோட்டா மிகக் குறைவு என்பதால், ஆன்லைனில் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே தீர்ந்துவிட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு 5 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே இணையதளத்தில் லாகின் செய்து தயாராக இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். தரிசனத்திற்குச் செல்லும்போது ஆன்லைனில் புக் செய்த அசல் ஆதார் அட்டையைக் கட்டாயம் கையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.