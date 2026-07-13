Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /திருப்பதி: அக்டோபர் டிக்கெட்டுகள் ஜூலை 18 முதல் ரிலீஸ் – மூத்த குடிமக்கள் குட்நியூஸ்

திருப்பதி: அக்டோபர் டிக்கெட்டுகள் ஜூலை 18 முதல் ரிலீஸ் – மூத்த குடிமக்கள் குட்நியூஸ்

Tirupati : திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனத்துகான அக்டோபர் மாதத்திற்கான டிக்கெட்டுகள் ஜூலை 18 முதல் ரிலீஸ். மூத்த குடிமக்கள் புக் செய்வது எப்படி?

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:00 PM IST
திருப்பதி: அக்டோபர் டிக்கெட்டுகள் ஜூலை 18 முதல் ரிலீஸ் – மூத்த குடிமக்கள் குட்நியூஸ்
Image Credit: Tirupati October 2026 Tickets from JulySource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் (13-07-2026): பாக்கியதாரா BT-62 குலுக்கல்! முதல் பரிசு ₹1 கோடி
Kerala Lottery52 min ago
2
Nand Kishore Goenka1 hr ago
3
Indian Railway1 hr ago
4
Kerala Lottery1 hr ago
5
Guru - Suriyan Serkai2 hrs ago