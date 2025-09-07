திருப்பதி: 3ம் ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை புறப்பாடு

திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு 3ம் ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை புறப்பாடு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
ஆன்மீக கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நாட்டுப்புற சிலம்பாட்டத்துடன் ஊர்வலம் நடைபெற்றது.
திருப்பதி திருமலை திருக்குடை கமிட்டியினர் விஷ்வ இந்து பரிஷத் சார்பில் திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு பெருமாள் பாதம் திருப்பதி திருக்குடைகள் 3 ஆம் ஆண்டு ஊர்வலம் இன்று தொடங்கியது
வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் சந்தப்பேட்டையில் உள்ள பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ சீதாராம ஆஞ்சநேயர் சுவாமி திருக்கோவியில் இன்று திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் வெங்கடேச பெருமாள் பாதம் ஆகியவை வரப்பட்டது
அங்கு திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு திருக்குடைகள் மற்றும் பாதங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து பக்தர்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டது பின்னர் திருக்குடைகள் மற்றும் பாதங்கள் சந்தப்பேட்டை பகுதியில் இருந்து சிலம்பாட்டத்துடன் பக்தி பஜனை பாடல்கள் மற்றும் நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் தாழையாத்தம், காமராஜர் பாலம் பழைய பேருந்து நிலையம் புதிய பேருந்து நிலையம் வழியாக ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டு பின்னர் குடியாத்தம் புதுப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள படவேடு எல்லையம்மன ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து நிறைவடைந்தது.
இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு திருக்குடைகள் மற்றும் பாதங்களை வணங்கினர்.
