English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திருப்பதி: 3ம் ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை புறப்பாடு

திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு 3ம் ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை புறப்பாடு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 7, 2025, 06:23 PM IST
  • யாத்திரை புறப்பாடு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது
  • ஆன்மீக கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நாட்டுப்புற சிலம்பாட்டத்துடன் நடைபெற்ற ஊர்வலம்

Trending Photos

அதிரடி காட்டப்போகுது மழை... 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை - வானிலை அப்டேட்
camera icon8
Tamil News
அதிரடி காட்டப்போகுது மழை... 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை - வானிலை அப்டேட்
சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாள்...?
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
camera icon10
Rohit Sharma
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
ஆசிய கோப்பை 2025 பரிசு தொகை: சாம்பியனுக்கு இத்தனை கோடியா? முழு விவரம் இங்கே!
camera icon8
Asia Cup 2025
ஆசிய கோப்பை 2025 பரிசு தொகை: சாம்பியனுக்கு இத்தனை கோடியா? முழு விவரம் இங்கே!
திருப்பதி: 3ம் ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை புறப்பாடு

திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு 3ம் ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் தங்கப் பாதங்கள் யாத்திரை புறப்பாடு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆன்மீக கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நாட்டுப்புற சிலம்பாட்டத்துடன் ஊர்வலம் நடைபெற்றது.

திருப்பதி திருமலை திருக்குடை கமிட்டியினர் விஷ்வ இந்து பரிஷத் சார்பில் திருப்பதி திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு பெருமாள் பாதம் திருப்பதி திருக்குடைகள் 3 ஆம் ஆண்டு ஊர்வலம் இன்று தொடங்கியது

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் சந்தப்பேட்டையில் உள்ள பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ சீதாராம ஆஞ்சநேயர் சுவாமி திருக்கோவியில் இன்று திருப்பதி திருக்குடைகள் மற்றும் வெங்கடேச பெருமாள் பாதம் ஆகியவை வரப்பட்டது

அங்கு திருமலை பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு திருக்குடைகள் மற்றும் பாதங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து பக்தர்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டது பின்னர் திருக்குடைகள் மற்றும் பாதங்கள் சந்தப்பேட்டை பகுதியில் இருந்து சிலம்பாட்டத்துடன் பக்தி பஜனை பாடல்கள் மற்றும் நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் தாழையாத்தம், காமராஜர் பாலம் பழைய பேருந்து நிலையம் புதிய பேருந்து நிலையம் வழியாக ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டு பின்னர் குடியாத்தம் புதுப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள படவேடு எல்லையம்மன ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து நிறைவடைந்தது.

இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு திருக்குடைகள் மற்றும் பாதங்களை வணங்கினர்.

 

மேலும் படிக்க | செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக 1500 பேர் ராஜினாமா.. அதிமுகவில் பரபரப்பு!

மேலும் படிக்க | விஜய் அரசியலில் மிகப்பெரிய உந்து சக்தியாக இருப்பார் - துரை வைகோ பேட்டி!

மேலும் படிக்க | மீண்டும் மீண்டும் உழவர்களுக்கு துரோகம் செய்வதா? திமுகவை அட்டாக் செய்த அன்புமணி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TirupatiTTD3rd Annual Tirupati Kudaigal

Trending News