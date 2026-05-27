/மூதாட்டி வெட்டிக் கொலை.. டிஎஸ்பி அலுவலகம் வெளியே கொடூரம்.. நடுங்கிய திருப்பத்தூர்!

Tirupattur Crime News: திருப்பத்தூர் நகரின் மையப் பகுதியில் குறிப்பாக மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் மற்றும் மகளிர் காவல் நிலையம் எதிரே மூதாட்டி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். டிஎஸ்பி அலுவகம் எதிரே நடந்த இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Tirupattur Crime News: தமிழகத்தில் கொலை (Crime News) சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்தது முதல் பல்வேறு கொலை சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. கோவையில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இதனை தொடர்ந்து, தற்போது ஒரு கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. அதாவது, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மூதாட்டி ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். டிஎஸ்பி அலுவலகம் எதிரே இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அடுத்த கோணாப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த லக்ஷ்மணன் மனைவி சாந்தம்மாள் (68). கணவனை இழந்த இவர், மாவட்ட துணை கண்காணிப்பு அலுவலகம் மற்றும் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் அருகே கடந்த 20 ஆண்டு காலமாக பழக்கடை வைத்து பழவியபாரம் செய்து பிழைப்பு நடத்தி வந்துள்ளார்.
மேலும் பழ வியாபாரம் முடித்துவிட்டு மாலை நேரம் கோணப்பட்டு மற்றும் கருப்பனூர் பகுதியில் உள்ள மகள் வீட்டிற்கு சென்று வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் நேற்று பழ வியாபாரம் முடித்துவிட்டு கருப்பனூர் பகுதியில் உள்ள அவருடைய மகள் வீட்டிற்கு செல்வதற்காக டிஎஸ்பி அலுவலகம் எதிரியிருக்க கூடிய சத்துணவு முட்டை குடோனில் பழங்களை வைத்துவிட்டு மகள் வீட்டுக்கு செல்வது வழக்கமாக இருந்து வந்த நிலையில், நேற்று பழங்களை வைக்க சத்துணவு முட்டை குடோனிற்கு சென்றுள்ளார்.
அப்போது நேற்று மாலை நேரம் திடீரென கனமழை பெய்ததால் சத்துணவு முட்டை குடோனிலேயே மூதாட்டி சாந்தம்மாள் அங்கேயே இருந்துள்ளார். அப்போது அங்கு திடீரென வந்த மர்மநபர்கள் மூதாட்டியை சரமாரியாக வெட்டியதில் படுகாயம் ஏற்பட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தது. சிறிது நேரத்திலேயே மூதாட்டி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
அதன்பின் இன்று அவ்வழியாக சென்ற பொதுமக்கள் பார்த்து இது தொடர்பாக திருப்பத்தூர் நகர காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த நகர போலீசார் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து மூதாட்டியை சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்த மர்ம நபர்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் எதற்காக மூதாட்டியை மர்ம நபர்கள் கொலை செய்தனர் என்பது தெரியவில்லை. எனவே, மூதாட்டியை நகைக்காக கொலை செய்தார்களா என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதனை தொடர்ந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அக்ஷய் அணில் வகாரே சம்பவ இடத்தில் விசாரணை கொண்டார். மேலும் 20 ஆண்டு காலமாக கணவனை இழந்து மூதாட்டி பழ வியாபாரம் செய்து பிழப்பு நடத்தி வந்த நிலையில் மர்ம நபர்கள் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அடுத்த கூடப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சந்துரு. இவர் சென்னையில் பானி பூரி கடை நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு அனுஷ்கா (18) மற்றும் கனிஷ்கா (16) மற்றும் மௌனிஷ் (11) என்ற மூன்று பிள்ளைகள் உள்ளனர். இந்த நிலையில் பள்ளி விடுமுறையில் மூன்று பிள்ளைகளும் தந்தையை காண சென்னைக்கு சென்றுள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து கூடப்பட்டு பகுதியில் திருவிழா என்பதால் மூன்று பிள்ளைகளை மட்டும் ரயில் மூலம் ஜோலார்பேட்டைக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
அவர்களை அழைத்து வர பிள்ளைகளின் தாத்தாவான பெருமாள் என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து சென்னையிலிருந்து ரயில் மூலம் வந்திறங்கிய மூன்று பேரையும் இருசக்கர வாகனத்தில் ஜோலார்பேட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே வந்து கொண்டிருந்தபோது தஞ்சாவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த திலீப் குமார் (17) வயது சிறுவன் தனது உறவினரை காண வாணியம்பாடி செல்லும்போது அளவுக்கு அதிகமான மது போதையில் அதிவேகமாக ஜோலார்பேட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே ஷிப்ட் காரில் சென்றார்.
அப்போது எதிரே வந்த பெருமாளின் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது அதி வேகமாக மோதியதில் நான்கு பேரும் தூக்கி எறியப்பட்டனர். இதில், சிறுவன் உயிரிழந்துவிட்டார். பள்ளி விடுமுறையில் தந்தையை பார்த்துவிட்டு வீடு திரும்பிய பிள்ளைகளுக்கு நேர்ந்த இந்த விபரீதம் அப்பகுதியில் ஆழ்ந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியது..