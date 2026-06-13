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அட கொடுமையே! கோயில் மணிகள் திருட்டு.. கையும் களவுமாக சிக்கிய தவெக நிர்வாகி

Tirupattur crime news: திருப்பத்தூரில் ஆண்டியப்பனூரில் பாப்பாத்தி அம்மன் கோயில் மணிகள் திருட்டு வழக்கில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி  கைதாகி உள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:49 AM IST
அட கொடுமையே! கோயில் மணிகள் திருட்டு.. கையும் களவுமாக சிக்கிய தவெக நிர்வாகி
Image Credit: Tirupattur Crime News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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