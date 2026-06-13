/அட கொடுமையே! கோயில் மணிகள் திருட்டு.. கையும் களவுமாக சிக்கிய தவெக நிர்வாகி

Tirupattur Crime News: தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்களில் தவெக நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து கைதாகி வருகின்றனர். கொள்ளை,பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட சம்பவங்களில் தவெக நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து கைதாகி வருகின்றனர். சமீபத்தில் கூட, ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் 2 பெண்களுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இரண்டு தவெக நிர்வாகிகள் கைதாகி உள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. மேலும், நேற்று கூட சென்னையில் ஆலந்தூரில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தவெக நிர்வாகி கைதாகி உள்ளார். இந்த நிலையில், திருப்பத்தூரில் மற்றொரு தவெக நிர்வாகி குற்ற வழக்கில் கைதாகி உள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அருகே ஆண்டியப்பனூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற பாப்பாத்தி அம்மன் கோயிலில் கடந்த சில நாட்களாக கோயிலில் கட்டப்பட்டிருந்த பித்தளை மணிகள் தொடர்ந்து காணாமல் போனதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சந்தேகமடைந்த கோயில் பூசாரி மற்றும் பக்தர்கள் கண்காணித்து வந்த நிலையில், இன்று மாலை ஒருவர் ஸ்கூட்டரில் வந்து கோயில் வளாகத்தில் நுழைந்து, கட்டிங் பிளேடு மற்றும் சுத்தியின் உதவியுடன் மணிகளை அகற்ற முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.
இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் அவரை கையும் களவுமாக பிடித்து, குரிசிலம்பட்டு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், அந்த நபரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், பிடிபட்டவர் ஏ.எஸ். குமார் (48) என்பதும், அவர் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆண்டியப்பனூர் ஊராட்சி கிளை அமைப்பில் பொறுப்பில் இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், அவரது இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து கட்டிங் பிளேடு மற்றும் சுத்தி உள்ளிட்ட பொருட்கள் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில், கோயிலில் காணாமல் போன பித்தளை மணிகள் தொடர்பாகவும் போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். கோயில் மணிகள் திருட்டு சம்பவத்தில் தவெக நிர்வாகி சிக்கியிருப்பது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை ஆலந்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கணவனை இழந்த பெண் ஒருவர் வீட்டில் தனியாக இருப்பதை அறிந்து இரவு நேரத்தில் அவரது வீட்டிற்குள் புகுந்து பாலியல் தொல்லை அளித்த த.வெ.க நிர்வாகி மீது மவுண்ட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதிச் செயலாளர் வேம்புலி என்பவர் மீது பாலியல் தொல்லை, பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் மவுண்ட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு மொபைலில் ஆபாசமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதோடு, வீட்டில் அவர் தனியாக இருப்பதை அறிந்து கொண்டு இருதினங்களுக்கு முன் நள்ளிரவு நேரத்தில் அவரது வீட்டிற்குள் சென்ற ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதிச் செயலாளர் வேம்புலி பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதனையடுத்து அப்பெண் கூச்சலிட்டதும் த.வெ.க நிர்வாகி வேம்புலி தப்பிச் சென்றார். பின்னர் மவுண்ட் காவல் நிலையத்தில் அப்பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் த.வெ.க நிர்வாகி வேம்புலி மீது பெண் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், பாலியல் தொல்லை அளித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.