English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மாதம் ரூ.70,000 வரை சம்பளம் பெற வாய்ப்பு! 12th முடித்தவர்களுக்கு தாட்கோ மெகா அறிவிப்பு!

மாதம் ரூ.70,000 வரை சம்பளம் பெற வாய்ப்பு! 12th முடித்தவர்களுக்கு தாட்கோ மெகா அறிவிப்பு!

TAHDCO : கேட்டரிங் படிப்பில் சேர்ந்து 35 ஆயிரம் ரூபாய் ஆரம்ப சம்பளத்தில் பணியாற்ற தமிழ்நாடு அரசின் தாட்கோ பயிற்சி கொடுக்கிறது. 12 ஆம் வகுப்பு முடித்த திருப்பத்தூர், சேலம், அரியலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:56 PM IST
  • தாட்கோ வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
  • 12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • மாத சம்பளம் 70 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பெறும் வாய்ப்பு

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழுவில் 5 பதவி உயர்வுகள் கேரண்டி? அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து சர்ப்ரைஸ்!!
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் 5 பதவி உயர்வுகள் கேரண்டி? அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து சர்ப்ரைஸ்!!
பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
camera icon9
PM Kisan
பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
Gold Price : 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!
camera icon11
Gold price vs car price
Gold Price : 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
camera icon6
Made In Korea
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
மாதம் ரூ.70,000 வரை சம்பளம் பெற வாய்ப்பு! 12th முடித்தவர்களுக்கு தாட்கோ மெகா அறிவிப்பு!

TAHDCO : தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) பனிரெண்டாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணாக்கர்களுக்கு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிட்யூட்டியில் இளங்கலை அறிவியல் (B.Sc- Hospltallty & Hotel Administration) பட்டப்படிப்பில் சேர்ந்து படித்திட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது என திருப்பத்தூர், சேலம், அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

தாட்கோ அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ) சார்பாக பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இனத்தை சார்ந்தவருக்கு தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) சார்பில் தேசிய ஹோட்டல் மேலாண்மை கவுன்சில் இணை நுழைவுத் தேர்வு (NCHM JEE- 2026) மூலமாக B.Sc (Hospitality & Hotel Administration) ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிட்யூட்டியில் மூன்று வருட முழு நேர பட்டப்படிப்பில் சேர்ந்து பயில விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகிறது.

சென்னையில் பயிற்சி

சென்னை தரமணியிலுள்ள Institute of Hotel Management Catering Technology & Applied Nutrition என்ற நிறுவனமானது ISO 9001 2015 தரச்சான்று பெற்ற நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனமானது ஒன்றிய அரசின் சுற்றுலா துறையின் கீழ், அமையப் பெற்ற ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனம், மேலும் இந்நிறுவனம் சர்வதேச Amercian Council of Business அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள Lycee Nicolas Appert Catering நிறுவனத்தில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. Hotel Management Institute Survey 2022- ன்படி உலகளாவிய மனித வள மேம்பாட்டு மையத்தில் இரண்டாவதாக இடம் பெற்றுள்ளது. CEO WORLD MAGAZINE நடத்திய உலகளவில் சிறந்த விருந்தோம்பல் மற்றும் ஹோட்டல் மேலாண்மை பள்ளிகளில் உலக தர வரிசையில் பதிமூன்றாவது இடத்தில் இந்நிறுவனம் இடம் பெற்றுள்ளது.

விண்ணப்பம்

மேற்கண்ட நிறுவனத்தில் பயில ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இனத்தை சார்ந்தவராகவும், பனிரெண்டாம் வகுப்பில் 45 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுயிருக்க வேண்டும். குடும்ப வருமானம் ஆண்டிற்கு ரூ.3.00 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும், தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) சார்பில் தேசிய ஹோட்டல் மேலாண்மை கவுன்சில் இணை நுழைவுத் தேர்வு (NCHM JEE-2026) க்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 25.03.2026 இத்தேர்வானது 25.04.2026 அன்று இணையதளம் வழியாக நடைபெறும் இத்தேர்வினை பற்றிய மேலும் விவரங்கள் மற்றும் பதிவு செய்ய http://exams.nta.nic.in/nchm-jee/ என்ற இணையதளத்தினை தொடர்பு கொள்ளலாம். இப்படிப்பிற்கான செலவீனம் தாட்கோவால் ஏற்கப்படும். மேலும் இப்படிப்பினை தாட்கோ மூலமாக பயில www.tahdco.com என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

சம்பள விவரம்

இப்படிப்புகளை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் பட்சத்தில் தங்களது திறமையின் அடிப்படையில் நட்சத்திர விடுதிகள், உயர்தர உணவகங்கள் விமானத்துறை, கப்பல் துறை மற்றும் சேவை துறை சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணிபுரிய வழிவகை செய்யப்படும். ஆரம்ப கால மாத ஊதியமாக ரூ.25,000/- முதல் ரூ.35,000/- வரை பெறலாம். பின்னர் திறமைக்கேற்றவாறு ரூ.50,000/- முதல் ரூ.70,000/- வரை பதவி உயர்வின் அடிப்படையில் மாத ஊதியமாக பெறலாம் என திருப்பத்தூர், சேலம், அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | விதவை பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு

மேலும் படிக்க | ஹேப்பி நியூஸ்! மார்ச் 3ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | குரூப் 2 தேர்வர்களே அலர்ட்! மார்ச் 5ம் தேதி கடைசி நாள்.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TAHDCOHotel Management CourseTirupattur 2026Salem12th pass jobs

Trending News