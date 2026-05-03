19 வயது மாணவிக்கு... தாலி கட்டிய போலி சாமியார்... உதவிய மனைவி- லீலைகள் அம்பலம்!

Crime News In Tamil: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆலங்காயம் அடுத்த உமையப்ப நாயக்கனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதி ரமேஷ் - கவிதா. இவர்களுக்கு இரண்டு பெண் பிள்ளைகள், ஒரு ஆண் பிள்ளை என மொத்தம் மூன்று பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
உஷாவுக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைபாடு
இதில் இரண்டாவது பெண் பிள்ளை, 19 வயது உஷா (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). இவருக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு திடீரென சுயநினைவு இல்லாமல், கை கால் செயலிழந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
தொடர்ந்து, தெரிந்துவர்கள் கூறியதன் அடிப்படையில், அந்த பெண்ணை ஆலங்காயம் அடுத்த கல்லரப்பட்டி, கோமலேரி கொட்டாய் பகுதியில் உள்ள மகா காளியம்மன் கோயிலுக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர், அவளின் பெற்றோர். அங்கே சாமியார் சுப்பிரமணியிடம் அவர்கள் வைத்தியம் பார்த்துள்ளனர்.
பில்லி, சூனியம் இருப்பதாக கூறினார்
"மகளுக்கு பேய், பில்லி, சூனியம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு ஆடு, கோழி உள்ளிட்ட உயிர்களை பலி கொடுக்க வேண்டும். அப்போது தான் உங்கள் மகளை காப்பாற்ற முடியும் என்றும் கூறியுள்ளார். அதேபோல், கோயிலில் இரண்டு வாரம் தங்கி வைத்தியம் பார்த்து செல்ல வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்.
அந்ச சாமியார் சொன்னதை பெற்றோர் அப்படியே நம்பியிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து, மகளின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு பெற்றோரும் கோயிலேயே சம்மதித்துள்ளனர். ஆனால் இரண்டு வாரக்காலம் ஆகியும், அவர்களது மகளின் உடல்நிலை சரியாகாவில்லை, மகளை வேறொரு இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று குணப்படுத்தி உள்ளனர்.
குணமாகிவிட்ட பெண்
பின்னர், உடல்நிலை நன்கு முன்னேறிவிட்டது. அந்த பெண் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வாணியம்பாடி அருகே உள்ள நர்சிங் கல்லூரியில் இரண்டு ஆண்டு செவிலியர் படிப்பு படித்து வருகிறது. மேலும், தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றிலும் பகுதிநேர பயிற்சியையும் பெற்று வந்துள்ளார்.
வீட்டுக்கு வராத உஷா
இந்த நிலையில் கடந்த 22ஆம் தேதி பயிற்சி முடித்துவிட்டு மாலை அரசு பேருந்தில் வீட்டிற்கு வருவதாக உஷா, பெற்றோரிடம் செல்போன் மூலம் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் இரவு நீண்ட நேரம் ஆகியும் மகள் வரவில்லை.
இதனால், மகளை பல இடங்களில் தேடி வந்த நிலையில் இரவு 7.30 மணிக்கு அந்த சாமியாரிடம் இருந்து உஷாவின் தந்தை ரமேஷ் செல்போனுக்கு அழைப்பு வந்தது. அதில் அந்த பெண்ணை அவர் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், இருவரும் திருப்பதிக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் கூறிவிட்டு செல்போன் அணைத்துள்ளனர்.
சாமியாரின் மனைவி செய்த செயல்
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த உஷாவின் பெற்றோர் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் சாமியார் சுப்பிரமணி தங்கியுள்ள காளியம்மன் கோயில் அருகில் உள்ள வீட்டிற்கு சென்று சுப்பிரமணி குறித்து அவரது மனைவி உறவினர்களிடம் கேட்டுள்ளனர். சுப்பிரமணியின் மனைவி கனவில் உஷா தனது கணவரான சாமியாரை திருமணம் செய்து கொண்டால்தான் உயிரோடு இருப்போம் எனவும் இல்லையெனில் குடும்பத்துடன் காவு வாங்கிவிடும் என கனவு பார்த்துக் நாங்களே உஷாவை தனது கணவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்ததாக கூறி உள்ளனர்.
பெற்றோர் கொடுத்த புகார்
இதனால், ஆத்திரம் அடைந்த உஷாவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, தனது மகளை வைத்தியத்திற்காக அழைத்துச் சென்ற சாமியார், ஆசை வார்த்தை கூறி இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார் என்றும் அவரிடம் இருந்து தனது மகளை மீட்டுத் தருமாறு ஆலங்காயம் காவல் நிலையத்தில் உஷாவின் தாயார் புகார் அளித்துள்ளார்.
புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தனிப்படை அமைத்து அந்த சாமியார் சுப்பிரமணி என்பவரை தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், அந்த சாமியார் மற்றும் உஷா ஆகியோர் திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு கேட்டு நேற்று (மே 2) தஞ்சம் அடைந்தனர்.
கடத்தலும், கடத்தலுக்கு பின்னரும்...
இதனை தொடர்ந்து ஆலங்காயம் போலீசார் வரவழைத்து தஞ்சம் அடைந்த ஜோடியை விசாரணைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். விசாரணையில் சம்பவத்தன்று தனியார் மருத்துவமனையில் பகுதிநேர பயிற்சி முடிந்து வெளியில் வந்த உஷாவை சாமியார் சுப்பிரமணி காரில் கடத்தி உள்ளார்.
அப்போது உஷா வரவில்லை என்றால் குடும்பத்தை சூனியம் செய்து காலி செய்துவிடுவேன் என்று மிரட்டடியாதல், உஷா தன் தந்தைக்கு செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு வேலை முடிந்த உடன் வீட்டிற்கு நகர பேருந்தில் வருவதாக கூறியிருக்கிறார்.
மேலும் விசாரணையில் உஷாவை கடத்திச்சென்று அன்று இரவே கல்லரப்பட்டி , கோமலேரி கொட்டாய் பகுதியில் உள்ள மகா காளியம்மன் கோவிலில் சாமியார் சுப்பிரமணி உஷாவை அவரது மனைவி, மைத்துனர் முன்னிலையில் தாலி கட்டி உள்ளார். தொட்ந்து, 4 ஆடுகளை பலி கொடுத்துள்ளனர். காலையில் சாமியார் சுப்பிரமணியின் மருமகன் சுந்தர் என்பவர் சுப்பிரமணி - உஷா இருவரையும் பெங்களூருக்கு அழைத்து சென்று அவரது வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுத்துள்ளார்.
உஷா கொடுத்த வாக்குமூலம்
போலீசார் தேடுவதை அறிந்த சுப்பிரமணி மற்றும் உஷா பெங்களூரில் இருந்து புறப்பட்டு திருப்பதி, காலகஹ்தி, தஞ்சை பெரிய கோவில், சென்னை என பல இடங்களில் சுற்றியுள்ளனர். கடைசியாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பாதுகாப்பு கேட்டு தஞ்சம் அடைந்ததாக வாக்குமூலம் அளித்தனர்.
மேலும் உஷா கூறுகையில், "சூனியம் செய்து குடும்பத்தை காலி செய்வதாக மிரட்டியதால் பயந்து போலி சாமியாரிடம் சரணடைந்தேன். அதற்கு பின் என்ன நடந்தது என்று எனக்கு எதுவும் நினைவில் இல்லை. சாமியாரிடம் இருந்து மீட்டு பெற்றோருடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்" என்று போலீசாரிடம் கூறியிருக்கிறார்.
இதனை தொடர்ந்து ஆலங்காயம் போலீசார் இளம் பெண்ணை பெண்கள் காப்பகத்திற்கும், சாமியார் சுபிரமணியை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும் படிக்க | நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
மேலும் படிக்க | விஜய் முதல்வராக இந்த 4 தொகுதிகள் முக்கியம்.. பெரம்பூர், திருச்சி இல்ல.. தேறுமா தவெக?
மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் நாளை 14 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. சென்னையில் மழை இருக்கா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ