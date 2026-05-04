  Tamil News
  Tamil Nadu
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tiruppattur Election Result 2026: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பத்தூர் (Tiruppattur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 10:22 AM IST
  • திருப்பத்தூர் தேர்தல் முடிவுகள் 2026.
  • திருப்பத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • திருப்பத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருப்பத்தூர் தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 185வது தொகுதியாகும். இங்கு விவசாயம், தென்னை மற்றும் நார் தொழில்கள், சுண்ணாம்பு கல் குவாரிகள் உள்ளிட்டவை முக்கிய தொழில்களாகும். இங்கு முத்தரையர், முக்குலத்தோர், யாதவர், பிள்ளைமார், பட்டியிலன மக்கள், இஸ்லாமிய மக்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருப்பார்கள். 

திருப்பத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருப்பத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): பெரியகருப்பன் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)

பாஜக (BJP): திருமாறன் (அதிமுக கூட்டணியில்)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரம்யா மோகன்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சீனிவாச சேதுபதி

திருப்பத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,35,436
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,40,464
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 4
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,75,904

திருப்பத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 77.45% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 5% அதிகம்).

திருப்பத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: பெரியகருப்பன் (திமுக) - 1,03,682 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: மருது அழகராஜ் (அதிமுக) - 66,308 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: கோட்டைகுமார் - 14,571 வாக்குகள்

திருப்பத்தூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் 72.80% வாக்குகள் பதிவாகின.

சிவகங்கை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

