தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்பத்தூர் (சிவகங்கை) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருப்பத்தூர் தொகுதி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 185வது தொகுதியாகும். இங்கு விவசாயம், தென்னை மற்றும் நார் தொழில்கள், சுண்ணாம்பு கல் குவாரிகள் உள்ளிட்டவை முக்கிய தொழில்களாகும். இங்கு முத்தரையர், முக்குலத்தோர், யாதவர், பிள்ளைமார், பட்டியிலன மக்கள், இஸ்லாமிய மக்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருப்பார்கள்.
திருப்பத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 2026 மே 4ஆம் தேதி (இன்று) திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): பெரியகருப்பன் (தற்போதைய எம்எல்ஏ)
பாஜக (BJP): திருமாறன் (அதிமுக கூட்டணியில்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரம்யா மோகன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சீனிவாச சேதுபதி
திருப்பத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,35,436
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,40,464
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 4
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,75,904
திருப்பத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 77.45% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட 5% அதிகம்).
திருப்பத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பெரியகருப்பன் (திமுக) - 1,03,682 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: மருது அழகராஜ் (அதிமுக) - 66,308 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கோட்டைகுமார் - 14,571 வாக்குகள்
திருப்பத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் 72.80% வாக்குகள் பதிவாகின.
சிவகங்கை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
காரைக்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சிவகங்கை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மானாமதுரை (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ