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திருப்பூர் மாநகராட்சி சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் கவனத்திற்கு! ஆணையர் எச்சரிக்கை!

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் சொத்து வரி செலுத்தாதவர்களுக்கு ஆணையர் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. முழுவிவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:29 PM IST
திருப்பூர் மாநகராட்சி சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் கவனத்திற்கு! ஆணையர் எச்சரிக்கை!
Image Credit: Tiruppur Property Tax

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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திருப்பூர் மாநகராட்சி சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் கவனத்திற்கு! ஆணையர் எச்சரிக்கை!
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