/திருப்பூர் மாநகராட்சி சொத்து வரி செலுத்தாதவர்கள் கவனத்திற்கு! ஆணையர் எச்சரிக்கை!

திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்திருக்கும் குடியிருப்புக்கள், தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரித்தொகையை உரிய காலத்திற்குள் செலுத்தாததால் மாநகராட்சியில் கடுமையான நிதிப்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், மாநகராட்சியின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள், கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பணிகளை மேற்கொள்வதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் எம்.பி.அமித் எச்சரித்துள்ளார்.
வரி செலுத்தாத காரணத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஜப்தி நடவடிக்கை உள்ளிட்ட கடுமையான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாகாமல் தவிர்க்க, வரிதாரர்கள் அனைவரும் தங்களது வரியினை உடனடியாகச் செலுத்த வேண்டும் என மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சி மக்கள் தங்களின் வரிகளைச் செலுத்த வசதியாகக் காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை பின்வரும் மையங்கள் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது:
மைய அலுவலகக் கணினி வரி வசூல் மையம்.
நான்கு மண்டல அலுவலகங்கள்.
செட்டிபாளையம், தொட்டிபாளையம், நெருப்பெரிச்சல், மண்ணரை.
குமரன் வணிகவளாகம், முத்தணம்பாளையம், வீரபாண்டி, முருகம்பாளையம் மற்றும் பாண்டியன் நகர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கணினி வரி வசூல் மையங்கள்.
பொதுமக்கள் இந்த மையங்களில் நேரடியாகப் பணமாகவோ அல்லது "ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி" என்ற பெயரில் காசோலை (Cheque) அல்லது வரைவோலை (DD) மூலமாகவோ தங்களது வரி மற்றும் கட்டணங்களைச் செலுத்தலாம்.
ஆன்லைன் மற்றும் மொபைல் ஆப் மூலம் செலுத்தும் எளிய வழிமுறைகள்:
மையங்களுக்கு நேரில் செல்ல முடியாத பொதுமக்கள் தங்களின் வீடுகளில் இருந்தபடியே மிக எளிய முறையில் ஆன்லைன் மூலமாகவும் வரிகளைச் செலுத்தலாம்.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: பொதுமக்கள் https://tnurbanepay.tn.gov.in என்ற இணையதளப் பக்கத்திற்குச் சென்று "Quick Payment" அல்லது "Register & Login" ஆகிய ஆப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தி வரியைச் செலுத்தலாம்.
மொபைல் செயலிகள்: உங்களது கைபேசியில் உள்ள ஜி-பே (G-Pay), போன்பே (PhonePe) மற்றும் பேடிஎம் (Paytm) போன்ற யுபிஐ (UPI) செயலிகள் மூலமாகவும் மிக விரைவாக வரி மற்றும் கட்டணங்களைச் செலுத்த வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 1998 மற்றும் அதன் கீழான விதிகள் 2023 ஆகியவற்றின்படி இந்த வரி வசூல் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, திருப்பூரின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கவும், ஜப்தி போன்ற சட்டரீதியான ஜாமீன் நடவடிக்கைகளைத் தவிர்க்கவும் திருப்பூர் மாநகராட்சி மக்கள் உடனே தங்களது வரிகளைச் செலுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.