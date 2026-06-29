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திருப்பூர் புதிய வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்! கைநிறைய சம்பளம்

Tiruppur jobs : திருப்பூர் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:59 PM IST
திருப்பூர் புதிய வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்! கைநிறைய சம்பளம்
Image Credit: Tiruppur Corporation Recruitment Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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