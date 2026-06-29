/திருப்பூர் புதிய வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்! கைநிறைய சம்பளம்

Tiruppur jobs : திருப்பூர் மாநகராட்சிப் பகுதியில் அரசு வேலைக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சியில் தேசிய நகர்ப்புற சுகாதாரத் திட்டத்தின் (NUHM) கீழ் செயல்பட்டு வரும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலியாக உள்ள பல்வேறு தற்காலிக பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ பத்திரிக்கைச் செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பதவிகள் அனைத்தும் மாநகராட்சி நலச் சங்கம் திருப்பூர் மூலமாக முற்றிலும் தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் மட்டுமே நிரப்பப்பட உள்ளன. தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள உள்ளூர் வாசிகள் மற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் தற்போது வரவேற்கப்படுகின்றன.
இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பின்படி, மொத்தம் இரண்டு விதமான முக்கியப் பிரிவுகளில் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. முதலாவதாக, நகர சுகாதார செவிலியர் (ANM/UHN) பதவிக்கு மொத்தம் 7 காலிப்பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு மாதாந்திர ஊதியமாக ரூ.17,500/- வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாவதாக, மருத்துவமனை பணியாளர் பதவிக்கு மொத்தம் 4 காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. இப்பதவிக்கு மாதாந்திர ஊதியமாக ரூ.11,000/- நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு பணிகளுமே ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தற்காலிகப் பணிகள் என்பதால், பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை தேவைக்கேற்ப எதிர்காலத்தில் மாறுதலுக்குட்பட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட கல்வித்தகுதியையும் வயது வரம்பையும் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். நகர சுகாதார செவிலியர் (ANM) பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனத்தில் 'Auxiliary Nurse MidWife Course (ANM)' படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க அதிகபட்ச வயது வரம்பு 50 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, மருத்துவமனை பணியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் குறைந்தபட்சம் 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி (8th Completed) பெற்றிருந்தாலே போதுமானது. இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், அடிப்படை கணினி அறிவு (Computer Knowledge Preferably) உள்ளவர்களுக்கும், தகுந்த முன் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கும் தேர்வு செயல்முறையில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
விருப்பமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் விண்ணப்பப் படிவத்துடன் சில முக்கியச் சான்றிதழ்களின் நகல்களைச் சுயசான்றொப்பம் (Self Attested) செய்து இணைக்க வேண்டும். கல்வித் தகுதிச் சான்று நகல் அல்லது பள்ளி மாற்றுச் சான்று (TC) நகல் மற்றும் தங்களின் அடையாள அட்டையான ஆதார் அட்டையின் நகல் ஆகியவற்றைத் தவறாமல் இணைக்க வேண்டும்.
செவிலியர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் மட்டும் தங்களின் 'தமிழ்நாடு செவிலியர் குழும பதிவு சான்றிதழ்' (Tamil Nadu Nursing Council Registration Certificate) நகலை கூடுதலாக இணைக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை "தலைவர், மாநகராட்சி நலச் சங்கம் – திருப்பூர் மற்றும் ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி, திருப்பூர்" என்ற முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ கொண்டு சேர்த்திட வேண்டும்.
இந்த தற்காலிகப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் வரும் 15/07/2026 அன்று மாலை 05.00 மணிக்குள் தங்களின் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட இந்தத் தேதிக்குப் பிறகு பெறப்படும் எந்தவொரு விண்ணப்பமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனத் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை விண்ணப்பதாரர்கள் திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் நேரடியாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது மாநகராட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான [https://www.tnurbantree.tn.gov.in/tiruppur/](https://www.tnurbantree.tn.gov.in/tiruppur/) பக்கத்தில் சென்று இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இதுகுறித்த கூடுதல் சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், வேலை நாட்களில் 0421-2240153 என்ற தொலைபேசி எண்ணைத் தொடர்புகொண்டு அல்லது மாநகராட்சி அலுவலகத் தரைத்தளத்தில் உள்ள தேசிய நகர்ப்புற சுகாதாரத் திட்ட (NUHM) பிரிவை நேரில் அணுகி தெளிவுபெறலாம்.