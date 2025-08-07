English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

திருப்பூர் என்கவுண்டர்: எஸ்.ஐ. சண்முகவேல் கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளி சுட்டுக்கொலை

Tiruppur Encounter: திருப்பூரில் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய குற்றவாளி காவல்துறை என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 7, 2025, 08:37 AM IST
  • திருப்பூரில் காவல்துறை என்கவுண்டர்
  • எஸ்ஐ கொலை வழக்கில் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
  • காவலரை மீண்டும் தாக்கிய குற்றவாளி

திருப்பூர் என்கவுண்டர்: எஸ்.ஐ. சண்முகவேல் கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளி சுட்டுக்கொலை

Tiruppur Encounter: திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் பகுதியில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் (எஸ்.ஐ.) சண்முகவேல் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாகத் தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய குற்றவாளி மணிகண்டன், என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.

கொலையின் பின்னணி:

திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலை அருகேயுள்ள குடிமங்கலம் மூங்கில்தொழுவு பகுதியில் அமைந்துள்ள மடத்துக்குளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மகேந்திரனுக்குச் சொந்தமான தோட்டத்தில், சிறப்பு எஸ்.ஐ. சண்முகவேல் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு படுகொலை செய்யப்பட்டார். இச்சம்பவம், தோட்டத்தில் பணிபுரிந்த மூர்த்தி மற்றும் அவரது மகன்களான தங்கப்பாண்டியன், மணிகண்டன் ஆகியோருக்கு இடையே ஏற்பட்ட குடும்ப தகராறு காரணமாக நடைபெற்றது.

மதுபோதையில் இருந்த தந்தைக்கும் மகன்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சண்டையை அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர், காவல்துறையின் அவசர உதவி எண்ணான 100-க்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குடிமங்கலம் காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த சிறப்பு எஸ்.ஐ. சண்முகவேல், காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப முயன்றபோது, ஆத்திரமடைந்த மூர்த்தி மற்றும் அவரது மகன்கள், சண்முகவேலை அரிவாளால் கொடூரமாக வெட்டிப் படுகொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். இந்தச் சம்பவம் நடந்தபோது உடன் இருந்த காவல்துறை ஜீப் ஓட்டுநர் அழகுராஜாவுக்கும் சிறிய காயம் ஏற்பட்டது.

தனிப்படை தேடுதல் வேட்டை மற்றும் கைது:

இந்தக் கொடூரக் கொலைச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க ஐந்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. டிஜிபி சசிமோகன் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார். போலீசாரின் தீவிர தேடுதல் வேட்டையின் விளைவாக, மூர்த்தி மற்றும் அவரது மகன் தங்கப்பாண்டியன் இருவரும் திருப்பூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று சரணடைந்தனர். ஆனால், மூன்றாவது குற்றவாளியான மணிகண்டன் தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்தார்.

என்கவுண்டர் சம்பவம்:

தலைமறைவாக இருந்த மணிகண்டனை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை அவரை கண்டுபிடித்துக் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட மணிகண்டனை, கொலை நடந்த இடத்திற்கு விசாரணைக்காக போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது, மணிகண்டன் அங்கிருந்த அரிவாளை எடுத்து காவல் உதவி ஆய்வாளர் சரவணகுமார் என்பவரை தாக்கி விட்டு தப்பியோட முயன்றபோது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார் அவரை சுட்டுப் பிடித்தனர். தொடர்ந்து இருவரையும் உடுமலை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்த போலீசார் அவர்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தினர். அதில் மணிகண்டனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். மேலும் காவல் உதவி ஆய்வாளர் சரவணகுமார் தற்பொழுது சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

அரசு நிதியுதவி

சண்முகவேல் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்தச் சம்பவத்திற்கு உடனடியாக இரங்கல் தெரிவித்ததுடன், உயிரிழந்த சிறப்பு எஸ்.ஐ. சண்முகவேலின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிதியுதவியும் அறிவித்தார். மேலும், குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். 

TiruppurEncounterSI Shanmugavel murder caseTamil Nadu PoliceTiruppur latest crime news

